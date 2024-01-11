روشتة تربوية.. كيف تتعامل مع ابنك عند الخطأ أو الفشل؟

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معرفة التعامل مع الأطفال عندما يرتكبون خطأً أو يواجهون فشلًا أو انتكاسة، هي مهارة مهمة يتعين على الآباء تعلمها.

اعتمادًا على الموقف والظروف، يتفاعل بعض الآباء مع خطأ الطفل من خلال محاولة تهدئته. في حين يركز البعض الآخر على الأخطاء التي ارتكبها الطفل.

وبينما هناك من يشعر بالقلق تجاه الطفل لكونه ليس في حالة جيدة، قد يغضب الأطفال في بعض الحالات منه. إلا أنه وبغض النظر عن رد الفعل، فإن لها تأثيرًا مهمًا على الطفل.





كيف تؤثر ردود فعلنا على أطفالنا؟



معتقدات الأطفال حول الذكاء



كيفية نقل الرسالة الصحيحة؟



شاهد رد فعل طفلك



التركيز على المستقبل



تصور نفسك كمراقب



التأكيد على العملية بدلاً من النتيجة



لا تمنح ابنك الشعور بالشفقة



التعلم من الخطأ



قم بشيء يحبه طفلك معًا



تجنب محاولة إصلاح الخطأ



ذكره بحبك الذي لا يتزعزع



ما يمكن أن يتعلمه الأطفال من الفشل؟



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وفقًا لموقع (verywellfamily.com)، فإن ردود فعلك تجاه إخفاقات طفلك يمكن أن يكون لها آثار دائمة على كيفية معالجة الخطأ والمضي قدمًا. ويمكن أن تؤثر أيضًا على مدى مرونة الأطفال وثقتهم بأنفسهم وكيفية تعاملهم مع الأخطاء والإخفاقات لبقية حياتهم.ويمكن لردود فعل الوالدين تجاه فشل أطفالهم أن تحدد نظرة الطفل إلى ذكائه، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم النفس.ووجد الباحثون في جامعة ستانفورد، أن نظرة أحد الوالدين إلى نكسات الطفل وأخطائه سواءً كانت إيجابية أو سيئة يمكن أن تشكل معتقدات الطفل حول الذكاء، وبالتالي تؤثر على مستقبله.تقول الدكتورة كايلا هايموفيتز، المؤلفة الرئيسة للدراسة والباحثة في قسم علم النفس بجامعة ستانفورد: "إن معتقدات الأطفال حول الذكاء لها تأثير كبير على مدى نجاحهم".وسأل الباحثون 73 من الآباء والأطفال سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالفشل والذكاء. وكان الأطفال طلاب الصف الرابع والخامس.وبينما أظهرت النتائج عدم وجود صلة بين معتقدات الآباء حول الذكاء وما يعتقده أطفالهم عن الذكاء، كان هناك رابط بين مواقف الآباء تجاه الذكاء ومعتقدات الأطفال حول الذكاء.يعتقد الباحثون أن الأمر يتعلق بالرسالة التي يرسلها الآباء إلى الأطفال. على سبيل المثال، قد ينقل الآباء الذين تفاعلوا بشيء من القلق تجاه درجة الاختبار الضعيفة لأطفالهم رسالة إليهم مفادها أنهم لن يتحسنوا، لأن الذكاء ثابت.لكن الآباء الذين ركزوا على ما يمكن أن يتعلمه الطفل من درجة الاختبار السيئة قد يعطون أطفالهم رسالة مفادها أن الذكاء ليس ثابتًا، وأنهم يستطيعون تحسين درجاتهم من خلال الدراسة.هناك عدد من الطرق للتأكد من أن طفلك يحصل على رسالة مفادها أن الفشل ليس علامة على ذكائه أو قدرته.وفيما يلي بعض الطرق المهمة التي تساعد على التعامل مع الطفل عن ارتكاب خطأ ما:خذ إشارة من رد فعل طفلك على الفشل، هل هو سعيد لأنه بذل قصارى جهده؟ هل هو غاضب من نفسه لفشله؟ إذا كان غاضبًا أو منزعجًا من نفسه أو من الخسارة، حاول مساعدته على تحويل هذا الشعور إلى رغبة في بذل قصارى جهده في المرة القادمة.بدلاً من الحديث عن الفشل، ركز على كيفية القيام بشكل أفضل في المرة القادمة. ذكّر طفلك بأن أي خطأ حدث يمكن أن يكون أداة مفيدة وتعليمية للغاية في معرفة ما يجب فعله أو عدم فعله في المستقبل.شاهد كيف تتفاعل مع الخطأ الذي ارتكبه طفلك. هل تعتقد أنك كنت داعمًا وتقدم نصائح مفيدة؟ هل تعتقد أنك تتحدث بطريقة دافئة ومريحة؟ أم أنك تبدو قاسيًا أو سلبية؟ تصور نفسك أنك تحفز طفلك بدلاً من أن تحبطه.تحدث عما كان ممتعًا، وما فعله، وما لم يعجبه، وما يعتقد أنه يمكن القيام به بشكل أفضل في المرة القادمة. ساعده على توجيه طاقته إلى وضع إستراتيجيات للمستقبل والتركيز على متعة التعلم والرضا عنه، بدلاً من الفوز.عندما تحاول مواساة طفلك، احرص على عدم الشفقة عليه، مما قد يرسل رسالة ضارة مفادها أنه غير قادر.تقول الدكتورة هايموفيتز: "بدلاً من القول: أنا آسف جدًا لأنك لا تستطيع القيام بذلك، اعترف بما حدث من سوء وركز على إيجاد حل".أخبر طفلك أن هذه النتيجة لا تحدد من هو، وأن هناك أشياء كثيرة يجيدها. تحدث معه عن الأوقات التي فشلت فيها في شيء ما من قبل وما فعلته لتغيير النتيجة في المرة القادمة.طمأنه بأن الأخطاء هي شيء يقع فيه جميع البشر، وأن عدم القيام بالأمور بشكل صحيح دائمًا هي أحد الأشياء الأساسية التي تجعلنا جميعًا بشرًا.ادعم احترام طفلك لذاته وعزز ثقته بنفسه من خلال القيام بشيء يحبه ويجيده.إن أخذ استراحة من المشكلة المطروحة قد يساعده على التركيز على استراتيجيات وأفكار جديدة حول كيفية معالجة المشكلة بشكل أفضل في المرة القادمة.لا يفضل أن تتدخل لإصلاح الخطأ بنفسك، بل ساعده في أن توضح له كيفية إيجاد طرق لمعرفة ما يجب عليه فعله بنفسهأخيرًا، طمئن طفلك أنك تدعمه دائمًا وأنك هنا لتتحدث معه عن مشاعره وأفكاره فيما يتعلق بأي خطأ يرتكبه. تأكد من أنه يعرف أن حبك هو شيء يمكنه الاعتماد عليه دائمًا، بغض النظر عن الخطأ، وأنه يمكنه المجيء والوثوق بك.كآباء، من الصعب جدًا مشاهدة الأطفال يفشلون أو يرتكبون الأخطاء، لكن تعلم التراجع والسماح لهم بالعمل على حل المشكلات وأحيانًا الفشل هو أمر مهم.على الرغم من صعوبة الأمر، هناك الكثير الذي يمكن للأطفال تعلمه عن طريق ارتكاب الأخطاء.في الواقع، فإن السماح للأطفال بحرية ارتكاب الأخطاء يساعد في بناء المرونة ، وهي تجربة حياتية أساسية على طريق تربية أطفال واثقين وقادرين. عندما تتاح للأطفال الفرصة للكفاح من خلال مواقف مختلفة ويفشلون في بعض الأحيان، فإنك تسمح لهم بتطوير وصقل المهارات الاجتماعية والعاطفية المهمة.لكن عندما لا تتاح للأطفال ذلك، فغالبًا ما يكون لديهم احترام أقل لذاتهم ومهارات غير متطورة في حل المشكلات. كما أنهم يميلون أيضًا إلى أن يكونوا أكثر خوفًا من الفشل وأقل استعدادًا لتحمل المخاطر أو تجربة أشياء جديدة.على العكس من ذلك، عندما يعاني الأطفال في التغلب على المصاعب، فإنهم يعلمون أنه على الرغم من أن الفشل ليس تجربة ممتعة، إلا أنه ليس نهاية العالم أيضًا، ويمكنه التقاط أنفاسه والمحاولة مرة أخرى.وفقًا للباحثين، يقع على عاتق الآباء التزام بتعليم أطفالهم أهمية الفشل، وكيفية التعامل معه وكيفية التعلم منه. فارتكاب الأخطاء والفشل يسمح للأطفال بتطوير المثابرة وضبط النفس الذي يحتاجون إليه للتفاعل بفعالية مع العالم من حولهم.