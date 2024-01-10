دراسة: ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشات تسبب مشاكل غير عادية للأطفال

أ أ

حذرت دراسة جديدة من أن جلوس الطفل الصغير أمام الشاشات لمدة ساعة يوميًا يمكن أن يضعف قدرته على فهم العالم من حوله.

اضافة اعلان



الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات



أضرار الجلوس أمام الشاشات



سلوكيات حسية عالية



ووجد الباحثون في جامعة دريكسيل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، أن أي قدر من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات بدءًا من عمر عام واحد يرتبط بزيادة خطر السلوكيات الحسية غير العادية بمقدار الضعف، مثل عدم القدرة على الاستجابة لمناداة أسمائهم.ووفقًا للباحثين، فإن كل ساعة إضافية من الجلوس أمام الشاشة تضاعف من مخاطر مشاكل السلوك الحسي اللاحقة مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا للوسائط الرقمية.وقد يكون الأطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة الحسية، والذي غالبًا ما يترافق مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد، حساسين للغاية للأضواء والضوضاء العالية، أو قد يبحثون عن تحفيز إضافي بطرق أخرىـ بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".وتضاف النتائج الجديدة التي توصل إليها الباحثون بشأن تمضية الوقت أمام الشاشات على المعالجة الحسية غير طبيعية إلى قائمة من التأثيرات الشديدة المحتملة، بما فيها تأخر اللغة، وضعف الأداء الإدراكي، وتطور مرض التوحد.وعلى الرغم من الأضرار المعروفة الناجمة عن قضاء الوقت الزائد أمام التلفزيون، والآيباد، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، إلا أن الأطفال ينغلقون على الشاشات أكثر من أي وقت مضى.واعتبارًا من عام 2014، بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأقل أكثر من ثلاث ساعات يوميًا أمام الشاشات، مقارنة بساعة و19 دقيقة يوميًا في عام 1997.وقام أطباء جامعة دريكسيل بتحليل بيانات ما يقرب من 1500 طفل تم أخذهم بين عامي 2011 و2014. وتم سؤال الآباء عن مستويات تعرض أطفالهم للتلفزيون والأفلام في سن 12 شهرًا و18 شهرًا و24 شهرًا.وقال حوالي 11 في المئة من الآباء إن أطفالهم لم يشاهدوا التلفزيون أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) عند عمر 18 شهرًا.وأضاف حوالي 48 في المئة منهم، أن أطفالهم يشاهدون وسائل الإعلام لمدة نصف ساعة تقريبًا يوميًا.في حين أشار 18 في المئة إلى أن أطفالهم يشاهدون وسائل الإعلام لمدة ساعتين يوميًا، وأفاد 8 في المئة أن أطفالهم يشاهدون وسائل الإعلام من ثلاث إلى خمس ساعات يوميًا.وفي عمر 12 شهرًا، ارتبط أي تعرض للشاشات باحتمالية أكبر بنسبة 105 في المئة لإظهار سلوكيات حسية "عالية" تتعلق بالفشل في الاستجابة بشكل مناسب للمحفزات في بيئتهم عند عمر 33 شهرًا مقارنة بالأطفال الذين لم يحصلوا على أي وقت أمام الشاشات، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "جاما بيدياتريكس".وفي عمر 18 شهرًا، زادت كل ساعة إضافية من وقت الشاشة اليومي من احتمالات إظهار سلوكيات حسية "عالية" تتعلق بتجنب الإحساس وانخفاض تسجيل المحفزات الخارجية مثل مناداة أسمائهم بنسبة 23 بالمائة.وبعد 24 شهرًا، ارتبطت كل ساعة إضافية من وقت الشاشة بزيادة بنسبة 20% في احتمالات "عالية" للبحث عن الإحساس، والحساسية الحسية، وتجنب الإحساس عند 33 شهرًا.وقالت الدكتورة كارين هيفلر، المؤلفة الرئيسية والأستاذ المساعد للطب النفسي في كلية الطب في دريكسيل: "بالنظر إلى هذا الارتباط بين الوقت الطويل أمام الشاشة وقائمة متزايدة من المشاكل التنموية والسلوكية، قد يكون من المفيد للأطفال الصغار الذين تظهر عليهم هذه الأعراض أن يخضعوا لجلسة مراقبة، وتقليل وقت الشاشة، إلى جانب ممارسات المعالجة الحسية التي يقدمها المعالجون المهنيون".