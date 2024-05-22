دراسة: "تشتيت الانتباه" يضعف علاقة الآباء بالأبناء

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قال باحثون في سويسرا، إن استخدام الهاتف ليس هو المسؤول عن العلاقات السيئة بين الآباء والأبناء.

وقام الباحثون بتحليل ما يشيرون إليه باسم "التداخل التكنولوجي" - أي التداخل الناجم عن الأجهزة الرقمية - لمعرفة ما إذا كانت عوامل التشتيت من مصادر أخرى غير الهواتف ضارة في الواقع بالعلاقات بين الوالدين والطفل.

ووجدوا أن مصدر الإلهاء لم يكن مهمًا في النهاية. فقد أراد الأطفال فقط أن يحظوا بالاهتمام الكامل من والديهم. وعندما لم يحصلوا على ذلك، سواء لأن أحد الوالدين كان ينظر إلى الهاتف، أو القيام ببعض الأنشطة غير الرقمية الأخرى، عانت العلاقة بطرق مماثلة.





تشتيت انتباه الوالدين



تفاصيل الدراسة



وقالت نيفينا ديميتروفا، مؤلفة الدراسة الرئيسة والباحثة في جامعة العلوم التطبيقية وأبحاث الأطفال: "في هذه الدراسة، نظهر أنه عندما يتم تشتيت انتباه الوالدين، تضعف جودة وكمية التفاعل بين الوالدين والطفل مقارنة عندما لا يتم تشتيت انتباه الوالدين".وأضافت: "كان هذا بغض النظر عما إذا كان هذا الإلهاء جاء من نشاط رقمي أو غير رقمي".وخلال الدراسة التي نشرت في مجلة (Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry)، اختبر الباحثون 50 زوجًا من الآباء والأبناء مقسمين إلى ثلاث مجموعات.وفي المجموعة الأولى، طُلب من الآباء اللعب مع أطفالهم (الذين كان عمرهم 22 شهرًا في المتوسط) لمدة 10 دقائق.في المجموعة الثانية، طُلب من الآباء اللعب مع أطفالهم، ولكن بعد خمس دقائق، تم إعطاؤهم استبيانًا مكتوبًا بالقلم والورق.وفي المجموعة الثالثة، تم إعطاء الآباء نفس الاستبيان، لكنهم ملأوه على جهاز لوحي.وتم توجيه المجموعات "المشتتة" بمواصلة محاولة اللعب مع أطفالهم أثناء إكمال الاستبيان.وأظهرت النتائج، أن الأطفال الذين كانوا جزءًا من المجموعات "المشتتة" أظهروا مستويات أقل من المشاركة الاجتماعية تجاه والديهم، وكان الآباء أقل حساسية لإشارات اتصالات أطفالهم.