الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.. 7 أضرار خطيرة

كيف تتعامل مع الطفل
الأطفال ومواقع التواصل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يحذر خبراء التربية من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية، على الأطفال، ومن أهم هذه الآثار الإدمان وعدم القدرة على الانفصال عن هذه المواقع.

إدمان مواقع التواصل


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى الإدمان، مما يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأطفال.


التعرض للمحتوى الضار


يمكن أن يتعرض الأطفال للمحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل العنف أو التعصب أو المواد الإباحية.

المشكلات الاجتماعية والعاطفية:


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاكل اجتماعية وعاطفية للأطفال، مثل العزلة الاجتماعية وانخفاض تقدير الذات والقلق والاكتئاب.

التأثير على النوم:


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاكل في النوم، مثل الأرق أو صعوبة النوم.

التأثير على الأداء المدرسي:


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى انخفاض الأداء المدرسي، حيث قد يقضي الأطفال وقتًا أقل في الدراسة والتعلم.

العزلة الاجتماعية


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى العزلة الاجتماعية، حيث قد يقضي الأطفال وقتًا أقل مع الأصدقاء والعائلة وجهًا لوجه. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى انخفاض تقدير الذات، حيث قد يقارن الأطفال أنفسهم بالآخرين ويشعرون بأنهم غير جيدين بما فيه الكفاية.

القلق والاكتئاب


يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى القلق والاكتئاب، حيث قد يشعر الأطفال بالضغط للحفاظ على صورة مثالية على الإنترنت. من المهم أن يكون الآباء على دراية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وأن يضعوا قواعد للاستخدام الآمن لهذه المواقع.

دور الوالدين لحماية الأطفال


يجب على الوالدين التحدث مع أطفالهم حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها بأمان، كما يجب تخصيص أوقات محددة لمتابعة مواقع التواصل وتحت إشراف الوالدين.
اضافة اعلان

اقرأ أيضا

كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟ دراسة تجيب

6 علامات تدل على أن ابنك عبقريٌ.. و7 نصائح لتربيته

مع العودة للدراسة.. ما هو السن المناسب الذي يُسمح للطفل باستخدام الجوال؟ (فيديو)

سعود الطبية: 3 نصائح مهمة لتدفئة الأطفال في الشتاء

بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نزلات البرد لدى الأطفال 4:49 ص الإثنين، 15 يناير 2024

نزلات البرد لدى الأطفال والرضع.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

تيك توك 3:50 ص الإثنين، 15 يناير 2024

3 مشاكل مدمرة.. كيف تقلل من استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك؟

2018_11_5_11_54_5_670 9:34 م الأحد، 14 يناير 2024

كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟ دراسة تجيب

WhatsApp Image 2024-01-11 at 11.55.22 PM 12:57 ص الجمعة، 12 يناير 2024

هذا ما تفعله ساعة واحدة لأطفالك أمام الآيباد يوميا

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-11 at 11.55.22 PM
12:57 ص الجمعة، 12 يناير 2024

هذا ما تفعله ساعة واحدة لأطفالك أمام الآيباد يوميا

فيروس زيكا
4:27 م الخميس، 11 يناير 2024

تطور مذهل.. كيف يتم استخدام فيروس زيكا لعلاج سرطان الأطفال؟

كن قدوة لأطفالك
11:23 ص الخميس، 11 يناير 2024

روشتة تربوية.. كيف تتعامل مع ابنك عند الخطأ أو الفشل؟

الاطفال والشاشة
4:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

دراسة: ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشات تسبب مشاكل غير عادية للأطفال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام فارس
9:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

نهاية مهلة ترخيص الأسلحة غير النظامية 0 - سلاح - رخص سلاحك
8:51 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

لأصحاب الأسلحة المرخصة.. تحذير مهم من الأمن العام

حساب مواطن
8:07 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توجيه من حساب المواطن بشأن "المواليد" أثناء عملية التسجيل

أمطار مكة
7:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. تصريحات مهمة من متحدث الأرصاد عن وصول درجة الحرارة للصفر المئوي

النيابة العامة
6:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

وزير الخارجية
5:37 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة