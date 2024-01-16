دراسة تحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.. 7 أضرار خطيرة

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يحذر خبراء التربية من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية، على الأطفال، ومن أهم هذه الآثار الإدمان وعدم القدرة على الانفصال عن هذه المواقع.





إدمان مواقع التواصل





التعرض للمحتوى الضار



المشكلات الاجتماعية والعاطفية:



التأثير على النوم:



التأثير على الأداء المدرسي:



العزلة الاجتماعية



القلق والاكتئاب



دور الوالدين لحماية الأطفال



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يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى الإدمان، مما يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأطفال.يمكن أن يتعرض الأطفال للمحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل العنف أو التعصب أو المواد الإباحية.يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاكل اجتماعية وعاطفية للأطفال، مثل العزلة الاجتماعية وانخفاض تقدير الذات والقلق والاكتئاب.يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاكل في النوم، مثل الأرق أو صعوبة النوم.يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى انخفاض الأداء المدرسي، حيث قد يقضي الأطفال وقتًا أقل في الدراسة والتعلم.يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى العزلة الاجتماعية، حيث قد يقضي الأطفال وقتًا أقل مع الأصدقاء والعائلة وجهًا لوجه. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى انخفاض تقدير الذات، حيث قد يقارن الأطفال أنفسهم بالآخرين ويشعرون بأنهم غير جيدين بما فيه الكفاية.يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي إلى القلق والاكتئاب، حيث قد يشعر الأطفال بالضغط للحفاظ على صورة مثالية على الإنترنت. من المهم أن يكون الآباء على دراية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وأن يضعوا قواعد للاستخدام الآمن لهذه المواقع.يجب على الوالدين التحدث مع أطفالهم حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها بأمان، كما يجب تخصيص أوقات محددة لمتابعة مواقع التواصل وتحت إشراف الوالدين.