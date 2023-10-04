دراسة تحذر من آلة تحضير الحليب الصناعي: خطر على الأطفال

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حذرت دراسة من أن آلات تحضير الحليب الصناعي تفشل في قتل البكتيريا الضارة الموجودة في المسحوق، مما قد يشكل خطرًا على الأطفال. اضافة اعلان

ويجب تحضير حليب الأطفال المجفف باستخدام الماء الساخن المغلي لقتل أي جراثيم موجودة فيه، قبل تبريده.

وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا على ضرورة مزجه بماء تبلغ درجة حرارته 70 درجة مئوية أو أكثر سخونة، لتجنب التلوث الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير وحتى الوفاة.





الماء الساخن لقتل جميع البكتيريا



آلة تحضير حليب الأطفال



لكن دراسة أجرتها جامعة سوانسي وجدت أن 85 في المئة من 74 آلة تحضير الحليب الصناعي تستخدمها الأمهات بالمملكة المتحدة لم تنتج ماء ساخنًا بما يكفي لقتل جميع البكتيريا الضارة في حليب الأطفال.وحذر الباحثون من أن هذا يمكن أن يشكل خطرًا جسيمًا على صحة الرضع. وحثوا على التحقق مرة أخرى من درجة حرارة الرضعة قبل إطعامهم بها في حالة استخدام الآلة.ووصفت المؤلفة الرئيسية الدكتورة إيمي جرانت، وهي محاضرة بارزة في الصحة العامة، النتائج بأنها مثيرة للقلق.وأضافت: "إذا كان أي من الوالدين يشعر بالقلق، فإنني أنصحه بشراء مقياس حرارة الطعام واختبار درجة حرارة الماء الساخن الذي يخرج من أجهزته فقط"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي عليهم إطعام الصغار بهذه المياه بسبب التلوث المحتمل.وتابعت في نصيحتها: "إذا كانت درجة الحرارة أقل من 70 درجة، فلا تستخدمي الآلة لتحضير حليب الأطفال واتصلي بالشركة المصنعة للآلة"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".وأظهر الباحثون أن 69 من الآباء استخدموا غلاية لتحضير حليب الأطفال لتسجيل درجة حرارة الماء، لكن 22 في المئة فقط قال إن مياه الغلايات لم تكن ساخنة بما يكفي للقضاء على البكتيريا الخطيرة.وقال الفريق البحثي إن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأطفال في المملكة المتحدة يتغذون على حليب الأطفال في الأسابيع الستة الأولى من عمرهم، وترتفع هذه النسبة إلى 88 في المائة بحلول عمر ستة أشهر.وفي الدراسة - التي نشرت في مجلة تغذية الأم والطفل - استخدم 74 من أصل 143 من الأمهات آلات تحضير حليب الأطفال بينما استخدم 69 من الأمهات الغلايات.ويعد الأطفال الذين يرضعون من حليب صناعي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي مقارنة بالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، والتي يمكن أن تنتج عن التلوث البكتيري من مسحوق الحليب أو المعدات المستخدمة في التغذية.