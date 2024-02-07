دراسة تحذر الآباء من "الكذبة البيضاء".. و3 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

أ أ



حذرت دراسة من خطر الكذب على الأطفال حتى لو كان "كذبة بيضاء" على سلوكهم.

ووجد باحثون سنغافوريون أنه إذا علم طفلك أنه يتم الكذب عليه - حتى لو كانت كذبة بيضاء - فمن المرجح أن يجعلهم يتصفون بالكذب. اضافة اعلان





الكذب لدى الأطفال



الأطفال أكثر عرضة للكذب في تلك الحالة



الكذب الأبيض على الأطفال



3 طرق للتعامل مع كذب طفلك



1. الرد بهدوء



2. تحدث مع طفلك بطريقة إيجابية



3. افهم السبب وراء الكذب



وتتبع الباحثون، سلوك 564 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا لمعرفة كيف تختلف علاقتهم بالحقيقة اعتمادًا على والديهم.وقال الدكتور سيتوه بي باي، من جامعة نانيانج التكنولوجية: "الأخبار السيئة بالنسبة للآباء هي أنه في بعض الأحيان، قد يكون الصدق هو أفضل سياسة".وأضاف: "قد يكون الدافع وراء الكذب الأبيض هو النوايا الحسنة، ولكن إذا أدرك الأطفال أنه تم الكذب عليهم، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الكذب من الطفل"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وأظهرت الدراسات السابقة أن الأطفال هم أكثر عرضة للكذب إذا كان آباؤهم يكذبون حولهم بشكل عام.وبحثت الدراسة التي نشرت في مجلة علم نفس الطفل التجريبي، في كيفية تأثير الأكاذيب التي يرويها الآباء للتأثير على سلوك أطفالهم على صدقهم.وقسمت الأكاذيب إلى مجموعتين: الأكاذيب الآلية والبيضاء.والأكاذيب الآلية هي تلك التي يستخدمها الآباء لحملهم على تغيير ما يفعلونه، على سبيل المثال القول إنهم لا يملكون المال إذا كان يرغب في الحصول على ألعاب جديدة.وتعرف الأكاذيب البيضاء على أنها تلك المستخدمة لتحسين شعور الأطفال عاطفيًا، على سبيل المثال من خلال القول بأن عزفهم على البيانو "جميل" في حين أنه في الواقع "فظيع".واستطلع الباحثون آراء 564 طفلاً وأولياء الأمور، 95 في المئة منهم أمهات.وسألوا عن عدد المرات التي قال فيها الآباء أو سمع الأطفال عبارات مرتبطة بالكذب الآلي أو الأبيض.كما تم سؤال الأطفال عن عدد المرات التي كذبوا فيها على والديهم، والآباء عن عدد المرات التي كذبوا عليهم فيها.وارتبط الكذب الآلي من الوالدين بشكل كبير بالكذب عند الأطفال، وارتبط كذلك لديهم بالأكاذيب البيضاء إذا علموا أنه يتم الكذب عليهم.قال الدكتور باي باي: "تُستخدم الأكاذيب الذرائعية لحمل الطفل على الامتثال عندما يسيئ التصرف، على سبيل المثال، تهديد أحد الوالدين باستدعاء الشرطة إذا كان الطفل شقيًا. ومع ذلك، فإن الكذب الذرائعي يزيد من احتمال كذب الأطفال على والديهم".الكب من الأمور الشائعة لدى الأطفال، وإليك ثلاث طرق كوالد، يمكنك الرد عليها:حاول تجنب المحاضرات، لأن الاهتمام السلبي يمكن أن يشجع على اتخاذ موقف دفاعي والمزيد من الكذب.حاول الإشارة إلى الحقيقة بطريقة لا تجعل طفلك يشعر بالدفاع. على سبيل المثال، "من المثير للاهتمام أن تعتقد ذلك لأنني قرأت...".في بعض الأحيان يكذب الأطفال ليشعروا بتحسن تجاه أنفسهم. بدلاً من الرد بالإحباط، استخدمها كفرصة للمساعدة في بناء احترامهم لذاتهم.