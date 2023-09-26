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دراسة: الضوء المنبعث من الشاشات يحفز البلوغ المبكر

الأطفال أمام الشاشات
الأطفال يمضون الساعات أمام الشاشات
أ أ
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توصلت دراسة إلى أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يسرع البلوغ لدى ذكور الفئران، مما يدل على وجود صلة محتملة بين شاشات الأجهزة الذكية والنمو المبكر للأطفال.اضافة اعلان
وقدمت النتائج من خلال فريق مشترك من جامعة غازي ومستشفى مدينة بيلكنت في أنقرة خلال الاجتماع السنوي الحادي والستين للجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء لدى الأطفال في لاهاي.
وتأتي النتائج الأخيرة التي نشرت في مجلة "فرونتيرز إن إندوكرينولوجي" في أعقاب دراستهم السابقة حول التعرض للضوء الأزرق في إناث الفئران، حيث لوحظ أيضًا البلوغ المبكر.

علاقة مباشرة بين الضوء الأزرق والبلوغ المبكر 


وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة آيلين كيلينش أوغورلو، من مستشفى مدينة بيكينت: "للمرة الأولى، وجدنا علاقة مباشرة بين التعرض للضوء الأزرق والبلوغ المبكر لدى ذكور الفئران". 
وأضافت: "تتوافق النتائج التي توصلنا إليها مع عملنا السابق على إناث الفئران، والذي أظهر أيضًا تأثيرات مماثلة، وبالتالي يوفر رؤية أكثر شمولاً لكيفية تأثير الضوء الأزرق على سن البلوغ لكل من الفئران الذكور والإناث".

تفاصيل الدراسة

وتم تقسيم ثمانية عشر فأرًا ذكرًا، يبلغ عمرهم 21 يومًا، بالتساوي إلى ثلاث مجموعات - تم تخصيص اثنتين منها إما لمدة ستة أو 12 ساعة من التعرض للضوء الأزرق.
في حين حافظت المجموعة الثالثة، وهي المجموعة الضابطة، على دورة الضوء والظلام لمدة 12 ساعة دون التعرض للضوء الأزرق من الأجهزة.
ورأى الباحثون العلامات الأولى للبلوغ "في وقت أبكر بكثير" لدى ذكور الفئران المعرضة للضوء الأزرق، مقارنة بالمجموعة الضابطة"، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".

العواقب الصحية للجلوس أمام الشاشات 

وقال أوغورلو في بيان صحفي: "أريد أن أؤكد أن هذه دراسة على الفئران ولا يمكن تفسير النتائج المباشرة على البشر. ومع ذلك، فإننا نقدم أساسًا تجريبيًا لمزيد من التحقيق في العواقب الصحية الناجمة عن التزايد المستمر في وقت الشاشة في المجتمع الحديث".
وأضاف أن الباحثين يأملون في مواصلة الدراسة الحالية حول التعرض للضوء الأزرق في الفئران من أجل "فهم آثاره طويلة المدى بشكل أفضل على تلف الأعضاء التناسلية والخصوبة". 
وتابع: "في نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تدابير وقائية ويساهم في الخطاب المستمر حول كيفية تأثير أنماط الحياة الحديثة على التطور الفسيولوجي والصحة على المدى الطويل".

قلق متزايد من الأجهزة الذكية

في عالم يتمحور حول الوصول إلى الأجهزة الذكية، أصبح الخبراء قلقين بشكل متزايد بشأن تأثيرات هذه التكنولوجيا المنتشرة في كل مكان حاليًا، وخاصة تأثيرها على الشباب.
ومن المعروف أن الضوء الأزرق يعطل إيقاع الساعة البيولوجية عن طريق تثبيط إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، وبالتالي تأخير بداية النوم مما يتسبب في حدوث الإرهاق. 
بالنسبة للمراهقين على وجه الخصوص، يمكن أن تظهر قلة النوم على شكل صراعات أكاديمية ومشكلات عاطفية أكثر. 
وتشير النتائج إلى أن الشباب بحاجة إلى المزيد من استراتيجيات الروتين والتدخل المحيطة باستخدام الأجهزة الذكية.

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