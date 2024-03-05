الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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دراسة: الجلوس أمام الشاشات يفقد الأطفال 1100 كلمة يوميًا

الاطفال والشاشة
جلوس الأطفال أمام الشاشات يؤثر على حصيلتهم اللغوية
أ أ
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أظهرت دراسة أن الأطفال الذين يقضون ساعات طوبلة أمام الشاشات يتعلمون كلمات أقل ويتحدثون بشكل أقل.
ووفقًا للنتائج التي توصل إليها باحثون أستراليون، فإن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات المهووس بالتكنولوجيا قد لا يتمكن من سماع 1100 كلمة يوميًا.اضافة اعلان

مخاطر جلوس الأطفال أمام الشاشات 

ووجد الباحثون أن الأطفال أقل عرضة للتحدث مع والديهم وتعلم لغة جديدة مقابل كل دقيقة إضافية يقضونها على الأجهزة أو أمام التلفزيون.
وقالت الدكتورة ماري بروش، من جامعة أديليد: "نحن نعلم أن مقدار الحديث والتفاعل الذي يختبره الأطفال أمر بالغ الأهمية لتطورهم اللغوي المبكر. وتسلط هذه الدراسة الضوء على أن وقت الشاشة قد يعيق ذلك".
وتوصي منظمة الصحة العالمية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرًا بعدم قضاء أكثر من ساعة يوميًا أمام الشاشات.
لكن بعض الأطفال يقضون ما يصل إلى ست ساعات يوميًا على الأجهزة الرقمية، وفقا لبحث سابق.
ويستطيع الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات التعرف على حوالي 1000 كلمة.

تأثير وقت الشاشة على مهارات الأطفال اللغوية

وبحثت أحدث ورقة بحثية، نُشرت في دورية "جاما بيدياتريكس"، في كيفية تأثير وقت الشاشة في الأعمار الأصغر على مهارات الأطفال اللغوية.
ومنح الباحثون نحو 220 طفلاً أجهزة لقياس مقدار الضوضاء الناتجة عن المحادثات مع والديهم أو الأجهزة الإلكترونية التي يسمعونها يوميًا. وارتدوها لمدة 16 ساعة متواصلة في سن 12 و18 و24 و30 و36 شهرًا.
ويقضي الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات في الدراسة ما يقل قليلاً عن ثلاث ساعات أمام الشاشة كل يوم.
وقالت الدكتورة بروش: "إن تعرض الأطفال الصغار لوقت الشاشة يتعارض مع فرص التحدث والتفاعل في بيئتهم المنزلية. كانت النتائج أعمق عندما بلغ الأطفال سن الثالثة". 
وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "ارتبطت دقيقة واحدة فقط من وقت الشاشة بسبع كلمات أقل للأطفال وتفاعل أقل".

الحد الأقصى لوقت الشاشة الذي يجب أن يقضيه طفلك يوميًا

فيما يلي توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن وقت الشاشة حسب العمر:
الرضع (أقل من عام واحد): لا ينصح بالجلوس أمام الشاشة.
من عمر سنة إلى سنتين: لا يوجد وقت أمام الشاشات لطفل يبلغ من العمر سنة واحدة. ما لا يزيد عن ساعة للأطفال بعمر السنتين، ويفضل وقت أقل.
من ثلاث إلى أربع سنوات: لا يزيد عن ساعة واحدة.

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