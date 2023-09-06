الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

دراسة: الأطفال في عامهم الأول يحرمون آباءهم من النوم شهرين كاملين

أب وطفل رضيع 2
الآباء يبذلون جهدًا كبيرًا في رعاية أبنائهم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قدرت دراسة حديثة، أن الأمهات والآباء يفقدون أربع ساعات ونصف من النوم كل ليلة، ما يزيد عن 31 ساعة في الأسبوع، أو أكثر من 68 يومًا قبل أن يبلغ طفلهم عامه الأول.اضافة اعلان
ووفقًا للنتائج التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، فإن الآباء والأمهات يقومون بما معدله 975 رحلة ليلية لرعاية أطفالهم خلال العام- ما يقرب من ثلاث مرات في الليلة.
في حين أن الآباء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يستيقظون عادةً أربع مرات تقريبًا في الساعات الأولى من الليل.
في المقابل، تعد الأمهات الأكثر تضررًا، حيث يمضين خمس ساعات في المتوسط، مقارنة بثلاث ساعات ونصف للآباء.

عودة الرجال إلى النوم

كما يجد الرجال أنه من الأسهل العودة إلى النوم، حيث يحصل سبعة من كل عشرة على قسط من النوم بعد الاستيقاظ، مقارنة بـ 44 في المائة فقط من النساء.
وأشارت الدراسة: "يرجع هذا غالبًا إلى حصول الرجال على إجازة أقل من العمل بعد الولادة، مما يعني أن أجسادهم تحافظ على روتين نوم أكثر انتظامًا من الأمهات، اللاتي يحصلن على إجازة ممتدة تصل إلى 12 شهرًا".

الرضاعة الطبيعية

ويشير الباحثون أيضًا إلى أن الرضاعة الطبيعية عامل رئيسي في الواجبات الليلية، لذلك يتم استدعاء النساء أكثر من الرجال.
في الاستطلاع الذي أجرته شركة “سايلنت نايت” لتصنيع الأسرة والمراتب ببريطانيا على 500 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة، كان السبب الأكثر شيوعًا هو أن أطفالهم الصغار كانوا يعانون من الجوع أو العطش.
ومثّل ذلك أكثر من نصف مكالمات الاستغاثة في وقت متأخر من الليل، يليها التسنين (41 في المائة) والحاجة إلى المساعدة. المرحاض (37 في المائة).
ويستغرق واحد من كل ثلاثة أمهات وآباء أكثر من نصف ساعة للوصول بعد ذلك.

رعاية طفل صغير

وقالت هانا شور، خبيرة النوم في الشركة: "إن رعاية طفل صغير يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية النوم الذي تحصل عليه الأمهات والآباء، خاصة في الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة".
وأضافت: "من الطبيعي أن تستيقظ الأمهات اللاتي يخترن الرضاعة الطبيعية أكثر من الآباء طوال الليل، مما يعني أنهن يتعلمن تهدئة الطفل ليعود إلى النوم بسرعة أكبر".
وتابعت: "وهذا يعني أنه حتى عندما لا يحتاج الطفل إلى الرضاعة، فمن المرجح أن تستيقظ الأم لأنها تستطيع تهدئة الطفل ليعود إلى النوم بشكل أسرع".
وأوضحت: "يتقبل جميع الآباء أن نوعية وكمية نومهم ستنخفض بعد أن يصبحوا آباءً جددًا. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالإحباط وسوء المزاج وعدم القدرة على التأقلم، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للحصول على مزيد من النوم - أو على الأقل المزيد من الراحة".
وشددت على أهمية أن تعتني الأم بنفسها لرعاية طفلك حديث الولادة بشكل فعال، قائلة "إن إعطاء الأولوية للراحة وطلب المساعدة عند الحاجة إليها كلها جوانب حاسمة لضمان رفاهيتك خلال هذا الوقت العصيب".

اقرأ أيضا

قمل الرأس
3:30 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خرافة قمل الرأس.. 3علاجات تساعدك على تنظيف شعر طفلك

هاتف سامسونج Galaxy A25
12:06 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"رمز تعبيري سري".. طريقة استخدام الهاتف لإنقاذ طفلك من المواقف الصعبة؟

سمنة الطفل
2:30 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: السمنة وزيادة الوزن في الطفولة ترتبط بخطر الاكتئاب

2023-09-05_19-49-57
7:25 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

في خطوات بسيطة.. تقوية ذاكرة الأطفال وعلاج النسيان المتكرر

اقرأ أيضا

تفعيل الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية

تحتوي على الفواكه والخضروات.. 8 أطعمة مدهشة لا غنى لك عنها يوميًا

من الاستماع له إلى اللعب معه.. 11 طريقة بسيطة لإظهار حبك لطفلك

دون أن تلجأ إلى استخدام الضرب.. كيف تؤدّب طفلك بطريقة ذكية وصحية؟

أطعمة قد تتسبب في اختناق الأطفال.. يجب الحذر أثناء تناولها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حروق الطقل
2:20 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

كيف تتصرفين إذا سقط الماء المغلي على طفلك؟

التنافس يين الإخوة
8:24 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

بالأرقام.. العلاقة التنافسية بين الإخوة واشتراطاتها الصحية

النوم-السهر
1:39 م السبت، 02 سبتمبر 2023

مع بداية أسبوع دراسي جديد .. كم ساعة يجب أن ينامها الطالب يوميا؟

التنمر
10:26 م الخميس، 31 أغسطس 2023

دراسة تحذر: التنمر في الطفولة يرتبط بمشاكل نفسية وصحية في الكبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة