دراسة: الأطفال في عامهم الأول يحرمون آباءهم من النوم شهرين كاملين

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قدرت دراسة حديثة، أن الأمهات والآباء يفقدون أربع ساعات ونصف من النوم كل ليلة، ما يزيد عن 31 ساعة في الأسبوع، أو أكثر من 68 يومًا قبل أن يبلغ طفلهم عامه الأول. اضافة اعلان

ووفقًا للنتائج التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، فإن الآباء والأمهات يقومون بما معدله 975 رحلة ليلية لرعاية أطفالهم خلال العام- ما يقرب من ثلاث مرات في الليلة.

في حين أن الآباء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يستيقظون عادةً أربع مرات تقريبًا في الساعات الأولى من الليل.

في المقابل، تعد الأمهات الأكثر تضررًا، حيث يمضين خمس ساعات في المتوسط، مقارنة بثلاث ساعات ونصف للآباء.



عودة الرجال إلى النوم



الرضاعة الطبيعية



رعاية طفل صغير



كما يجد الرجال أنه من الأسهل العودة إلى النوم، حيث يحصل سبعة من كل عشرة على قسط من النوم بعد الاستيقاظ، مقارنة بـ 44 في المائة فقط من النساء.وأشارت الدراسة: "يرجع هذا غالبًا إلى حصول الرجال على إجازة أقل من العمل بعد الولادة، مما يعني أن أجسادهم تحافظ على روتين نوم أكثر انتظامًا من الأمهات، اللاتي يحصلن على إجازة ممتدة تصل إلى 12 شهرًا".ويشير الباحثون أيضًا إلى أن الرضاعة الطبيعية عامل رئيسي في الواجبات الليلية، لذلك يتم استدعاء النساء أكثر من الرجال.في الاستطلاع الذي أجرته شركة “سايلنت نايت” لتصنيع الأسرة والمراتب ببريطانيا على 500 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة، كان السبب الأكثر شيوعًا هو أن أطفالهم الصغار كانوا يعانون من الجوع أو العطش.ومثّل ذلك أكثر من نصف مكالمات الاستغاثة في وقت متأخر من الليل، يليها التسنين (41 في المائة) والحاجة إلى المساعدة. المرحاض (37 في المائة).ويستغرق واحد من كل ثلاثة أمهات وآباء أكثر من نصف ساعة للوصول بعد ذلك.وقالت هانا شور، خبيرة النوم في الشركة: "إن رعاية طفل صغير يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية النوم الذي تحصل عليه الأمهات والآباء، خاصة في الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة".وأضافت: "من الطبيعي أن تستيقظ الأمهات اللاتي يخترن الرضاعة الطبيعية أكثر من الآباء طوال الليل، مما يعني أنهن يتعلمن تهدئة الطفل ليعود إلى النوم بسرعة أكبر".وتابعت: "وهذا يعني أنه حتى عندما لا يحتاج الطفل إلى الرضاعة، فمن المرجح أن تستيقظ الأم لأنها تستطيع تهدئة الطفل ليعود إلى النوم بشكل أسرع".وأوضحت: "يتقبل جميع الآباء أن نوعية وكمية نومهم ستنخفض بعد أن يصبحوا آباءً جددًا. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالإحباط وسوء المزاج وعدم القدرة على التأقلم، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للحصول على مزيد من النوم - أو على الأقل المزيد من الراحة".وشددت على أهمية أن تعتني الأم بنفسها لرعاية طفلك حديث الولادة بشكل فعال، قائلة "إن إعطاء الأولوية للراحة وطلب المساعدة عند الحاجة إليها كلها جوانب حاسمة لضمان رفاهيتك خلال هذا الوقت العصيب".