خطر يؤدي للوفاة.. لهذا السبب لا تضع طفلك وحده في السيارة

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، عن خطورة ترك الطفل وحده داخل السيارة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.





الشمس قد تقتل طفلك



درجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة



لا تغلق زجاج السيارة على طفلك



وحذر على حسابه في منصة إكس، من خطورة ترك الطفل وحده في السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة والزجاج مغلق.وبين أن درجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة بشكل ملحوظ بسبب الاحتباس الحراري داخل المقصورة، وعدم قدرة الهواء على التداول بشكل فعال.وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 37م فخلال 15 دقيقة ستكون في الداخل ما بين 50- 60م حسب الظروف المحيطة.وأوصى عند إيقاف السيارة بضرورة عدم غلق زجاج السيارة على الأطفال، خاصة إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أعلى من 24 درجة مئوية.