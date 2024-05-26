الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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خطر يؤدي للوفاة.. لهذا السبب لا تضع طفلك وحده في السيارة

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خطر الشمس والحر على الأطفال
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، عن خطورة ترك الطفل وحده داخل السيارة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.اضافة اعلان

الشمس قد تقتل طفلك

وحذر على حسابه في منصة إكس، من خطورة ترك الطفل وحده في السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة والزجاج مغلق.

درجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة

وبين أن درجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة بشكل ملحوظ بسبب الاحتباس الحراري داخل المقصورة، وعدم قدرة الهواء على التداول بشكل فعال.


وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 37م فخلال 15 دقيقة ستكون في الداخل ما بين 50- 60م حسب الظروف المحيطة.

لا تغلق زجاج السيارة على طفلك

وأوصى عند إيقاف السيارة بضرورة عدم غلق زجاج السيارة على الأطفال، خاصة إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أعلى من 24 درجة مئوية.

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