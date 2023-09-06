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خرافة قمل الرأس.. 3علاجات تساعدك على تنظيف شعر طفلك

قمل الرأس
قمل الرأس
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قمل الرأس مرض شائع جدًا، خاصة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا، وعلى خلاف ما يعتقد كثير من الناس، فإن الإصابة به ليس لها علاقة بالنظافة.اضافة اعلان
ولكي تتمكن من مهاجمته بشكل فعال من شعر طفلك، عليك أن تفهم العدو، كما تقول جامعة "هارفارد هيلث".
يستخدم العديد من الناس مصطلحات قمل الرأس والصئبان (بيض القمل) على أنهاما شيء واحد، لكنهما في الواقع مختلفين.

أنواع قمل الرأس 

ويوجد قمل الرأس في ثلاثة أشكال مختلفة:
الصئبان: وهي بيض قمل الرأس الملتصق بقاعدة الشعر. قد يبدو مثل قشرة الرأس، لكنها بيضاوية الشكل وليست مسطحة.
الحوريات: قمل أصغر حجمًا لون أبيض رمادي.
قمل الرأس: لونه أسمر، يتحرك بسرعة بطول الشعر أو عبر فروة الرأس.

ما هي أفضل طريقة لعلاج قمل الرأس والصئبان؟

هناك عدد قليل من الخيارات عندما يتعلق الأمر بمعالجة قمل الرأس والصئبان.
يمكنك شراء مشط خاص ذو أسنان دقيقة، ومن ثم تحتاجين فقط إلى غسل شعر طفلك بالشامبو العادي، ووضع الكثير من البلسم ثم تمشيط شعره جيدًا من الجذور إلى الأطراف.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بالتمشيط الرطب في الأيام الأول والخامس والتاسع والثالث عشر للتخلص من مخلوقات حديثة الفقس. وتحقق مما إذا كان قد تم القضاء عليه تمامًا في اليوم 17.
وهناك مستحضرات مختلفة تحتوي على مبيدات حشرية تحتوي بعضها على دايميتيكون، الذي يخنق القمل– والذي لايملك المقاومة. لكنه يمكن أن يصبح مقاومًا للعلاجات بالمبيدات الحشرية الكيميائية التي تهدف إلى تسممه.
وينصح بالتمشيط المبلل والمنتجات التي تحتوي على دايميتيكون للنساء الحوامل أو المرضعات والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى عامين والأشخاص الذين يعانون من الربو أو الأكزيما، وفق صحيفة "ذا صن".

خرافة قمل الشعر


وقال الصيدلي كيني تشان، إنه على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الإصابة بقمل الرأس لا علاقة لها بمدى نظافة أو اتساخ شعر طفلك.
وأوضح أنه بدلاً من ذلك، يتم التقاط الفمل من خلال الاتصال المباشر أو مشاركة القبعات وإكسسوارات الشعر والفرش والأمشاط.
ونصح بأنه "لا ينبغي علاج قمل الرأس إلا إذا كان هناك دليل على وجود قمل، وإلا فقد تتطور مقاومة للمنتجات المتاحة".
وإذا لاحظت ظهور القمل في شعر طفلك، فمن الأفضل علاج بقية أفراد الأسرة في نفس اليوم أيضًا لتجنب الإصابة مرة أخرى. ومن الأفضل تمشيط شعرك وشعر طفلك بعد ذلك للتأكد من نجاح العلاج.
وفقًا لـ "هارفارد هيلث"، فإن غسل القبعات وأغطية الوسائد وغيرها من الأشياء التي تلامس الرأس في الماء الساخن قد يساعد في احتواء قمل الرأس. لكن تطهير المنزل بالكامل ليس ضروريًا لأن انتقال قمل الرأس من الأجسام الجامدة أمر نادر الحدوث.

علاج القمل والصئبان


هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها معالجة قمل رأس طفلك.
يمكنك تجربة مشط خاص ذو أسنان دقيقة على الشعر المبلل، من الجذور إلى الأطراف.
استخدام المنتجات الطبية التي تقتل قمل الرأس، بعضها تأتي مع مشط لإزالة القمل الميت والبيض.
وأوصى كيني على وجه التحديد باستخدام بخاخات هيدرين، والمستحضرات، والمواد الهلامية، التي تحتوي جميعها على دايميتيكون، لذلك من غير المحتمل أن يطور طفلك مقاومة لها.

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