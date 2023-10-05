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خبراء يحذرون: الألعاب المغناطيسية تهدد أرواح الأطفال

مغناطيس
الألعاب الممغنطة خطر على الأطفال
أ أ
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تحظى الألعاب الممغنطة بشعبية كبيرة، لكن الخبراء حذروا من أن مكوناتها يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الصغار.
وحذر الخبراء من أنه في كثير من الحالات يمكن للمغناطيس أن "يمزق" أمعاء الطفل إذا تم تناوله.اضافة اعلان

بالون ماء مغناطيسي

وفي مقطع فيديو نشرته @tinyheartseducation  - منظمة لسلامة الأطفال بالولايات المتحدة - استخدموا بالون ماء مغناطيسي قابل لإعادة الاستخدام كمثال.
وكتبوا: "هذه اللعبة تحتوي على شيء خطير"، حيث قاموا بفتح بالون الماء ليكشفوا عن مغناطيس فضي صغير قوي يربطه ببعضه البعض.
وجاء في التحذير: "إن المغناطيسات ليست مثبتة بشكل آمن"، حيث تمكنوا من إزالة الأجزاء المكونة للعبة، "وهي صغيرة بما يكفي ليبتلعها الطفل. وأيضا قوية جدًا"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

مغناطيس في شريحة لحم


ولتسليط الضوء على ما يمكن أن يحدث إذا ابتلع طفل مغناطيسًا، قام الخبراء بوضع أحد المغناطيسات الصغيرة في شريحة من اللحوم.
وقاموا بإرفاق قطعة أخرى، حيث لتصقت المغناطيسات ببعضها البعض إذا تم تناولها. وقالوا إن "المغناطيس يمكن أن يلتصق ببعضه البعض عبر جدران الأمعاء. والتمزق أو التسبب في الانسداد".
وخلص التحذير إلى أن "هناك حاجة لعملية جراحية عاجلة لإزالة المغناطيس".
واعترف العديد من الآباء المتفاعلين مع المقطع بأنهم لا يدركون المخاطر المحتملة التي يمكن أن تسببها الألعاب المغناطيسية.

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