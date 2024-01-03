حملة "عينك عليهم" لحماية البيانات الشخصية للأطفال.. تعرف على قائمة المحظورات

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تحت شعار "عينك عليهم"؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال. اضافة اعلان

ويأتي ذلك استكمالاً لجهودها في التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.





أهداف حملة عينك عليهم



محظورات على الأطفال



وتهدف الحملة إلى توعية الأسر حول كيفية حماية البيانات الشخصية لأطفالهم، وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال، ونشر الوعي لدى الأطفال حول كيفية الحفاظ على بياناتهم الشخصية، والطرق السليمة عند تعاملهم مع بياناتهم الشخصية، فضلاً عن توعية أولياء الأمور في ذلك.وقالت بسمة السبيعي، الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات الوطنية في "سدايا"، لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "نسعى جاهدين من خلال العديد من البرامج، أهمها برامج التوعية لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم".وأضافت: "وهذا واجب ضروري، تشترك العديد من الجهات الحكومية في التوعية بهذا المحور وهذه الفئة بالتحديد"، مشددًا على أهمية الدور المطلوب من الأسر والأفراد لحماية أبنائهم.وتابعت: "التقنية فوائدها لا تعد ولا تحصى، ودورها التربوي في تطوير مهارات الأطفال وتنمية تفكيرهم وبناء قدراتهم، وهذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه اليوم".وأكدت أن "التوعية أيضًا مهمة، يمكن من خلال أولياء الأمور التشديد على دورهم في عدم وصول أطفالهم إلى مواقع مشبوهة، تحميل ملفات، الحديث مع أشخاص غرباء، نشر صورهم ومواقعهم الجغرافية، للتحذير من عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية للأطفال".ووصفت الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات الوطنية في "سدايا"، الأطفال بأنهم الأكثر الفئات تعرضًا للمخاطر، ولذلك توحهنا اليوم لحماية البيانات الشخصية.وشددت “سدايا” على أهمية:توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع إلكترونية مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقطقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائمعدم نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعابعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعًا لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.وأهابت في هذا الإطار من قيام الأطفال بمشاركة بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل: الاسم، أو موقع المنزل، أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فورًا، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.