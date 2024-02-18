جدل الرعاية الأبوية.. خلاف ينتهي بتغريم زوجة بـ5000 درهم

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قضت محكمة جنح الأسرة بدبي، بتغريم امرأة 5000 درهم، لإدانتها بسب طليقها بما يخدش شرفه واعتباره، إضافة إلى تهديده بالقتل، بعدما أخذتها المحكمة بقسط من الرأفة.





تغريم سيدة عربية 5 آلاف درهم لسب زوجها



خلاف بين الزوجين على حق رعاية الأطفال



مكالمة هاتفية في مكبر السيارة تثبت إدانة الزوجة



دفع المتهمة بالكيدية وسيلة للإفلات من العقوبة



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جريمتي: استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة، وإيذاء مشاعر طليقها، وهددته عبر مكالمة هاتفية بالقتل، وأحالتها إلى محكمة جنح الأسرة التي قضت بتغريمها.وأفادت وقائع الدعوى أنه ورد في تحقيقات النيابة العامة، أن مركز شرطة المرقبات تلقى بلاغاً من رجل عربي، يتهم طليقته بسبه وتهديده بالقتل، وذلك بحضور شاهدين، وإرفاق صور لتوقيتات المكالمات الهاتفية.وأفاد المبلغ، أن المتهمة طليقته منذ 3 سنوات، وأن هناك خلافاً بينهما بسبب تقصيرها في رعاية الأطفال المحضونين، ما دفعه إلى تقديم بلاغ إلى إحدى مؤسسات حماية الطفل، وفقًا لـ "الخليج".وأثبتت التحقيقات صحة بلاغه، ما دعا المؤسسة إلى اتخاذ قرار فوري بتسليم الأطفال إلى أبيهم لدرء الخطر الواقع عليهم، وهي سلطة يمنحها القانون لمؤسسات حماية الطفل.وأكدت أوراق الدعوى، أن المبلغ كان يجري مكالمة هاتفية عبر مكبر السيارة مع أطفاله مساء يوم صدور قرار تسليمه الأطفال، بينما كانوا مقيمين لدى أمهم في انتظار تنفيذ القرار خلال الأيام اللاحقة.والتقطت المتهمة الهاتف من الأطفال وبدأت بسبه بما يخدش شرفه واعتباره وتهديده بالقتل، وذلك على مسمع صديقيه اللذين كانا معه بالسيارة، وذلك بسبب غضبها من القرار الصادر بتسليم الأطفال.وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمبلغ: إن المتهمة أنكرت التهم الموجهة إليها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، رغم حضور شاهدين أكدا حدوث الواقعة في بلاغ الشرطة.ودفع وكيلها القانوني بكيدية الاتهام، إلا أن المحكمة نصت في حكمها، أن دفع المتهمة بكيدية الاتهام ما هو إلا وسيلة لإفلات المتهمة من العقوبة.