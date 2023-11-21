تهديد متزايد.. تحذير من خطر الألعاب التي "تتجسس" على الأطفال

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حذرت دراسة جديدة أجرتها هيئة مراقبة المستهلك بالولايات المتحدة من أن الألعاب التي "تتجسس" على الأطفال تشكل تهديدًا متزايدًا و"مخيفًا". اضافة اعلان

ووفقًا لصندوق التعليم الأمريكي (بيرج)، فإن بعض الألعاب التي تسجل أصوات الأطفال وصورهم ومواقعهم وغيرها من المعلومات تشكل خطرًا على سلامة الأطفال وخصوصيتهم.

ورصدت المنظمة أيضًا، استخدام عدد متزايد من الألعاب للميزات التكنولوجية - حتى عندما لا يبدو أنها تفعل ذلك.





أمر مخيف



السوق العالمية للألعاب الذكية



التهديد المتزايد للذكاء الاصطناعي



الأسئلة التي يجب طرحها عند التسوق:



وقالت تيريزا موراي، المؤلفة المشاركة لتقرير "مشكلة في Toyland 2023" ، في بيان: "من المخيف معرفة ما يمكن أن تفعله بعض هذه الألعاب" .وأضافت: "يمكن أن تكون الألعاب الذكية مفيدة أو ممتعة أو تعليمية، ولكن التفاعل مع بعضها يمكن أن يخلق مواقف مخيفة للعديد من العائلات".ونمت السوق العالمية للألعاب الذكية إلى 16.7 مليار دولار هذا العام من 14.1 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لشركة كبيرة لأبحاث السوق، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2027.ومع ذلك، فإن الخبراء يدقون ناقوس الخطر محذرين من أن هذه الألعاب التكنولوجية أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا متزايدًا على الأطفال.وضبط البعض منها وهي تجمع البيانات وتخزنها بشكل غير صحيح، فضلاً عن اختراقهم.وتسلل التهديد المتزايد للذكاء الاصطناعي أيضًا إلى صناعة الألعاب، حيث يتم دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة التي لا تزال تجريبية في المنتجات المعلن عنها للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات.وتنصح الوكالة المتسوقين بالبحث عن المنتجات المدرجة في قائمة أمنيات الطفل "قبل شراء لعبة بها ميكروفون أو كاميرا أو اتصال واي فاي أو بلوتوث أو أي قدرة على جمع معلومات عن الأطفال الصغار".ويأتي التقرير بعد أن اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية أمازون بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال الفيدرالية من خلال خدمة أليكسا الخاصة بها عبر الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية للأطفال، وقصص الرعب عن قراصنة يتحدثون إلى الأطفال من خلال أجهزة مراقبة الأطفال الخاصة بهم، واختطاف فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا من قبل رجل التقت به من خلال منصة الألعاب عبر الإنترنت روبلوكس.ويوصي صندوق التعليم بيرج، مقدمي الهدايا بالتأكد من فهمهم للقدرات التكنولوجية للعبة، وإجراء بحث على الويب عن اللعبة لقراءة مراجعات المنتج والبحث عن الشركة المصنعة للعبة للتحقق من وجود تاريخ من الانتهاكات المثيرة للقلق.ما هي الميزات التي تجعل هذا المنتج لعبة ذكية؟هل لديه اتصال واي فاي أو بلوتوث آمن؟هل تسمح اللعبة للطفل بالاتصال بالإنترنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي؟هل هناك ميكروفون أو كاميرا؟ إذا كان موجودًا بالفعل، متى يتم التسجيل وكيف ستعرف؟ما هي سياسة خصوصية اللعبة؟ ما هي المعلومات التي يجمعها؟ كيف يتم تخزينها واستخدامها؟من لديه حق الوصول إلى البيانات التي تم جمعها؟هل لدى الشركة المصنعة للعبة تاريخ من الانتهاكات المثيرة للقلق؟