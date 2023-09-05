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صحيفة تواصل الالكترونية

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تفعيل الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية

نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي
نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي
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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها قررت تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية.

مزايا تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية

وأوضحت حسب "عكاظ"، أن مزايا تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية، تأتي على النحو التالي:
1 – منع المحتوى والألعاب الخادشة.
2 – تقييد الوصول للروابط والمواقع المشبوهة.
3 – الحد من الوقت المستخدم في الجهاز الإلكتروني.
4 – تتبع نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
5 – المحافظة على صحة الأطفال العامة من مخاطر الأجهزة الإلكترونية.

تطور ترخيص "موثوق"

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق"، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الإعلام.

ورش عمل ولقاءات مع مختصين

وأقامت الهيئة طوال الفترة الماضية سلسلة ورش عمل ولقاءات مع مختصين في القطاع، إضافة إلى استطلاعات لرأي الجمهور، في سبيل تحديث الشروط والضوابط الخاصة بـ"موثوق"؛ بما يعزز مناعة القطاع من الاستغلال، ويرفع مستوى أمانه على المستهلكين، ويزيد فرص الاستثمار فيه.

الشروط والضوابط تسري على جميع الإعلانات

وأوضحت الهيئة أن الشروط والضوابط تسري على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد، مع إعادة تأكيدها على أهمية الالتزام بالأحكام الصادرة من أي جهة حكومية أخرى.


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