تطور مذهل.. كيف يتم استخدام فيروس زيكا لعلاج سرطان الأطفال؟

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يعكف العلماء على تحويل فيروس "زيكا" إلى علاج لأحد أنوع السرطان القاتلة للأطفال.





فيروس زيكا



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فيروس زيكا يؤدي إلى صغر الرأس عند الأطفال



فيروس زيكا يقلل مستويات بروتين CD24



كيف يتشكل الورم الأرومي العصبي؟



وفيروس زيكا هو عدوى ينقلها البعوض، وتؤدي إلى تقليل مستويات البروتين الذي يتشكل بمستويات زائدة لدى المرضى الذين يعانون من بعض أنواع السرطان.وأجرى فريق من الباحثين في فلوريدا بالولايات المتحدة، تجارب على الفئران، أظهرت أن الفيروس يمكنه القضاء على "الأورام الأرومية العصبية"، التي تشكل واحدة من كل سبع وفيات بالسرطان في مرحلة الطفولة، وتتشكل في الخلايا العصبية مع نمو الأطفال.وقام الفريق بدراسة الفئران المصابة بأورام الورم الأرومي العصبي التي تعاني من مستويات مرتفعة من البروتين CD24.وهو نفس البروتين الذي يستهدفه فيروس زيكا، والذي يمكن أن يؤدي إلى حالات نمو عند الأطفال مثل صغر الرأس، مما يجعلها أصغر بكثير من المتوقع.وحقن الباحثون، نصف الفئران بمحلول ملحي، بينما تم حقن الباقي بفيروس زيكا. وتمت مراقبة أحجام الورم ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع.والفئران التي تلقت أعلى جرعة من فيروس زيكا تخلصت تمامًا من الأورام لديها، وبعد أربعة أسابيع، لم تظهر عليها أي علامة على تكرار المرض، وفقًا للنتائج التي نشرت في دورية "كانسر ريسيرش كومينيكيشن".وفي الوقت نفسه، نمت الأورام لدى الفئران التي تلقت المحلول الملحي بنسبة تصل إلى 800 في المئة.وتبرز أهمية العلاج المحتمل من كونه أول علاج لهذه الأنواع من سرطانات الدماغ منذ أكثر من 40 عامًا.وقال الدكتور ماثيو ديفيس من مركز نيمور لصحة الأطفال في فلوريدا، والذي أجرى الدراسة، إن الفريق "في طليعة علاج السرطان الذي يحتمل أن ينقذ الحياة".وأضاف: "نأمل أن تمهد هذه الدراسة الطريق نحو تحسين البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من الورم الأرومي العصبي".وتنتج أنواع السرطان مثل الورم الأرومي العصبي مستويات عالية من بروتين CD24، والذي ثبت أيضًا أن فيروس زيكا يستهدفه ويقلله. وفي المرضى الذين لديهم مستويات صحية منه، أدى ذلك في السابق إلى عيوب خلقية مثل صغر الرأس.لكن بالنسبة للمرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من CD24، تبين أن فيروس زيكا يقلل من هذه المستويات، وأدى ذلك إلى تقلص حجم الورم.والورم الأرومي العصبي هو نوع من الورم الأرومي الذي يتشكل في الخلايا النامية للجنين أو الطفل.وعلى الرغم من أن الأورام الأرومية هي الأكثر شيوعًا عند الأطفال، إلا أنها يمكن أن تؤثر أيضًا على البالغين.وقالت الدكتورة تمارا ويستمورلاند، مؤلفة الدراسة وأستاذ الجراحة المساعد في مستشفى نيمور للأطفال: "هؤلاء المرضى في حاجة ماسة إلى خيارات علاجية جديدة".وقال الدكتور ماثيو ديفيس، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين العلميين في مستشفى نيمور للأطفال بفلوريدا: "غالبًا ما يكون تشخيص الورم الأرومي العصبي صعبًا للغاية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين من غير المرجح أن يستجيبوا بشكل جيد للعلاج الكيميائي".ومع ذلك، أشار الفريق إلى أن استخدام زيكا كعلاج للسرطان سيتطلب دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان العلاج آمنا. ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من الدراسات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.وقال الدكتور جوزيف مزار، مؤلف الدراسة وعالم الأبحاث في مستشفى نيمور للأطفال: "مع مزيد من التحقق، يمكن أن يكون فيروس زيكا بمثابة علاج فعال للغاية للمرضى الذين يعانون من ورم أرومي عصبي شديد الخطورة".وأضاف: "نرى أيضًا إمكانية استخدام فيروس زيكا لعلاج الأطفال والبالغين المصابين بسرطانات أخرى تظهر مستويات عالية من CD24".ويتشكل الورم الأرومي العصبي من خلايا عصبية غير ناضجة تتشكل في عدة مناطق من الجسم، على الرغم من أنه يبدأ في الغالب في الغدد الكظرية، التي تقع أعلى الكليتين.وتشمل الأعراض آلام البطن، وكتلة تحت الجلد، وتغيرات في عادات الأمعاء، والصفير، وألم في الصدر، وألم في الظهر، وبروز العينين من المحجرين، والحمى، وألم في العظام.ويحدث الورم الأرومي العصبي عادة عند الأطفال دون سن الخامسة. وهناك حوالي 700 إلى 800 حالة كل عام.وتصل نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للورم الأرومي العصبي لدى الأطفال دون سن 14 عامًا إلى 80 بالمئة، لكن نصفهم فقط الذين يعانون من شكل أكثر عدوانية يبقون على قيد الحياة.