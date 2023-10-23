تحذير من خطورة مشاهد الدمار والقتل على نفسية الأطفال.. إليك ما يجب فعله

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تمثل مشاهد القتل والدمار الناجمة عن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، مصدرًا لأحزان الكثيرين من الناس في المنطقة العربية وخارجها، لكن التأثير الأكبر يكون على الأطفال، مما دفع أطباء ومتخصصين إلى التحذير من خطورة التعرض لها. اضافة اعلان

ويحذر مختصون من أن الأطفال الذين يتعرضون للحرب عبر وسائل الإعلام هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

وغالبًا ما تعكس أعراض الصدمة غير المباشرة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة التي يعاني منها الأطفال الذين كانوا ضحايا مباشرين للصدمة.

لكن الدراسات تظهر أن التأثيرات السلبية على الصحة العقلية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدث المباشر نفسه.





تأثير جسدي ونفسي



مشاهدة مناظر القتل والدمار والموت مفزعة للأطفال وتؤثر على صحتهم الجسديه والنفسية وحدوث نوبات الفزع أثناء النوم لذلك لا تسمحون لهم بمشاهدتها. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 23, 2023

أعراض سلبية



كيف يمكن للوالدين المساعدة؟



وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس": "مشاهدة مناظر القتل والدمار والموت مفزعة للأطفال وتؤثر على صحتهم الجسديه والنفسية وحدوث نوبات الفزع أثناء النوم لذلك لا تسمحوا لهم بمشاهدتها".وقال الدكتور آلان دي بلوتكي، عالم النفس الأمريكي، إنه "استجابة للتعرض للحرب، سيعاني الأطفال من أعراض تتوافق مع أعمارهم ومستوى نموهم. على سبيل المثال، قد يظهر الأطفال الصغار جدًا تراجعًا، مع زيادة في نوبات الغضب، وحديث الأطفال، والأنين، والتبول اللاإرادي"، وفق ما أورد موقع "يو إس إيه توداي".وأضاف: "قد يرغب الأطفال في سن المدرسة المتوسطة في التحدث عن التفاصيل المروعة للحرب. قد ينكر هؤلاء الأطفال تأثير الحرب عليهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأنهم قلقون وخائفون وضعفاء. وبدلًا من ذلك، قد يظهرون نشاطًا متزايدًا وتبجحًا زائفًا".ماذا يمكن للوالدين يمكنهم أن يفعلوا لتهدئة مخاوف أطفالهم وقلقهم؟-قم بالحد من تعرض طفلك للحرب عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت. يعد إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية وفصلها مفيدًا للصحة العقلية لطفلك.-طمأنة طفلك والتأكيد لنه أنه آمن ومحمٍ ومحبوب.-استخدم الكثير من التطمينات غير اللفظية أيضًا. وهذا يشمل الابتسامات والعناق والحضن والقبلات.-اسمح للأطفال بالتحدث بحرية وصراحة عن مشاعرهم. التحدث هو وسيلة جيدة لتجنب الأعراض النفسية.-لا بأس بمناقشة بعض تفاصيل الحرب ولكن افعل ذلك باللغة المناسبة لطفلك.-كن مستعدًا لإعادة النظر في الموضوع مرارًا وتكرارًا. في كل مرة، أجب بصدق وتعاطف على أسئلة طفلك.-حتى لو كنت تشعر بالقلق والانزعاج، أظهر دائمًا ثقتك في قدرتك على حماية طفلك ومحبته.-يمكن للمعلمين وغيرهم من الأشخاص الكبار المساعدة من خلال الحفاظ على الهدوء والهدوء والتماسك.