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تحذير: مشروبات الطاقة تزيد من أفكار "التخلص من الحياة" لدى الأطفال والشباب

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
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حذرت دراسة حديثة، من أن مشروبات الطاقة تزيد من خطر أفكار التخلص من الحياة لدى الأطفال والشباب.

أضرار مشروبات الطاقة اضافة اعلان

وتوصل الباحثون إلى أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر لها تأثير "ضار" على صحة الأطفال ونتائجهم المدرسية .
ونظرت الدراسة التي نشرت في  مجلة "الصحة العامة"، في كيفية تأثير مشروبات الطاقة على الصحة العقلية والبدنية للأطفال.
واستندت النتائج إلى 51 دراسة وشملت 1.2 مليون طفل من جميع أنحاء العالم، علمًا بأن الأطفال الذكور أكثر إقبالاً على مشروبات الطاقة مقارنة بالفتيات.

مشاكل صحية للأطفال 

وتدعم النتائج الأدلة المتزايدة للأبحاث التي تشير إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تسبب سلسلة من المشاكل الصحية للأطفال، بما فيها آلام الرأس والمعدة لكونها "بوابة" للشرب .
وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة شيلينا فيسرام من جامعة نيوكاسل: "نحن قلقون للغاية بشأن النتائج التي تشير إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى ضائقة نفسية ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية".
وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "هذه مخاوف مهمة تتعلق بالصحة العامة ويجب معالجتها".

ضعف الأداء الدراسي 

وأظهرت النتائج أن مشروبات الطاقة تزيد من احتمالات ضعف الأداء الأكاديمي ومشاكل النوم والقلق والاكتئاب والعادات الغذائية غير الصحية .
ويمكن أن يحتوي مشروب الطاقة العادي على نفس كمية الكافيين الموجودة في جرعة الإسبريسو. كما أنها تحتوي على مكونات نشطة أخرى، مثل جرنا والتورين.
ويوصى بتناول كمية معتدلة من الكافيين يوميًا تصل إلى 400 ملجم للبالغين، غير أنه لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول المستويات المسموح بها للمراهقين والأطفال.
وقال ويليام روبرتس، من الجمعية الملكية للصحة العامة ببريطانيا: "تضيف هذه المراجعة المهمة إلى الأدلة المتزايدة على أن مشروبات الطاقة يمكن أن تضر بالصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب، على المدى القصير والطويل".

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