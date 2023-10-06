الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير للأمهات: خطأ في النظام الغذائي للرضع يتسبب في تشوه الساقين

رعاية الطفل
فيتامين د مهم لعظام الطفل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر طبيب تحذيرًا للأمهات من أن فقدان فيتامين أساسي أثناء الرضاعة قد يؤدي إلى تشويه ساقي أطفالهن.
وكشف الدكتور سرميد مزهر، الطبيب العام مقيم في لندن عبر تطبيق "تيك توك"، عن تفاصيل قصة طفل بدأت ساقيه في الانحناء إلى الداخل قبل عيد ميلاده الثاني.اضافة اعلان
وقام والدا الطفل، بزيارة الطبيب، الذي كشف أن  طفله البالغ من العمر عامين كان يمشي بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين في عمره. وكان يعاني من اتساع في معصميه،
وكشف والدا الطفل أنهما أرضعا طفلهما رضاعة طبيعية حصرية حتى عمر تسعة أشهر، دون أن يعطياه أي مكملات فيتامين د خلال هذا الوقت.

فيتامين د مهم لعظام الطفل

قال الدكتور مزهر: "يعد فيتامين د جزءًا أساسيًا من قوة عظام الطفل أثناء نموه، ولا يمكنك الحصول عليه من حليب الثدي".
ويساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهي عناصر غذائية تحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

خطر نقص فيتامين د 

ويشكل نقص الفيتامينات الأساسية خطرًا، ويؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، والذي يبدو أن الطفل يعاني منه، مما يجعل العظام أقل قدرة على النمو بشكل طبيعي. 
كما يمكن أن يسبب الألم، ويؤثر على حركة المشي عند الطفل. تشمل الأعراض الأخرى للحالة: تقوس الساقين، وسماكة الكاحلين والمعصمين والركبتين، والمشي المتمايل، وعظام الجمجمة الناعمة.

الأنظمة الغذائية للأطفال

وقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية للأطفال، على النحو التالي:
-لتجنب خطر الإصابة بالكساح، توصي بأنه بمجرد وصول الأطفال إلى عمر ستة أشهر، يقوم آباؤهم بإعطائهم مكملات فيتامين د اليومية حتى يبلغوا الخامسة من العمر.
-وذلك ما لم يتناولوا 500 مل أو أكثر من حليب الأطفال الأول كل يوم.
-عند شراء مكملات الفيتامينات لطفلك، تأكد من قراءة الملصق للتأكد من أنها مناسبة لعمره.
-يحتاج الأطفال حتى عمر عام واحد فقط إلى 8.5 إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.
-لكن الأطفال فوق هذا العمر يحتاجون إلى 10 ميكروجرام.
وتوصي الهيئة الصحية أيضًا بأن يتناول الأطفال فوق سن الخامسة والبالغين مكملات فيتامين د في أوقات معينة من العام.
ويصنع الجسم فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.
ويمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الطعام، لكن من الصعب الحصول على الكمية التي تحتاجها.

ما هي المصادر الجيدة لفيتامين د؟

يتوافر على فيتامين د في عدد قليل من الأطعمة التالية:
الأسماك الزيتية – مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل
لحم أحمر
الكبد
صفار البيض
الأطعمة المدعمة – مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار
حليب البقر 

من هم المعرضون لخطر نقص فيتامين د؟

وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ببريطانيا، فإن الأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د هم:
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية
الأطفال الذين يتغذون على حليب صناعي والذين يتناولون أقل من 500 مل (حوالي نصف لتر) من حليب الأطفال يوميًا، حيث أن حليب الأطفال مدعم بالفعل بفيتامين د
البالغون الذين لا يتواجدون غالبًا في الخارج، أو الموجودون في دار رعاية، أو الذين يرتدون ملابس تغطي معظم بشرتهم عندما يكونون بالخارج

مكملات فيتامين د

إذا كنت تتناول مكملات فيتامين د، فيجب أن تكون في حدود 10 ميكروجرام يوميًا .
الإكثار من الفيتامين قد يكون ضارًا في الواقع، فعلى مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى إضعاف العظام وإلحاق الضرر بالكلى والقلب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

اقرأ أيضا

التنمر
10:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

استشاري نفسي يحذر من سلوكيات خاطئة تؤثر على نفسية الطفل

مغناطيس
4:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبراء يحذرون: الألعاب المغناطيسية تهدد أرواح الأطفال

عقاب الأطفال
10:33 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

في 11خطوة.. كيف تعلم طفلك الدفاع عن النفس؟

تحضير الحليب الصناعي
3:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

دراسة تحذر من آلة تحضير الحليب الصناعي: خطر على الأطفال

اقرأ أيضا

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

فوائد صلة الرحم.. التواصل العائلي يحافظ على صحتك

دراسة تُحذّر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم

لهذه الأسباب.. الزواج في سن مبكرة أفضل

خلال الشهر السادس .. ٣ أطعمة مفيدة للطفل تسهم في نمو عقله وجسده

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

سمنة الطفل
3:52 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. احذر تجاهل تناول العشاء مع أبنائك يوميًا

اعتذار الطفل
12:00 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

كيف تُعلّمين طفلك الاعتماد على نفسه؟

حرارة الطفل
11:35 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أفضل علاج للسعال ونزلات البرد لدى الأطفال.. ما الذي يجب تجنبه؟

اعتذار الطفل
10:39 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. إياك وتدليل طفلك أكثر من اللازم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

000_33VC3H9
6:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"