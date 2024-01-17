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تحذير لأولياء الأمور.. ألعاب الكمبيوتر تهدد الأطفال بفقدان للسمع

الاطفال الانترنت
الصوت المرتفع لألعاب الكمبيوتر يهدد الأطفال بالصمم
أ أ
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أظهرت دراسة جديدة، أن مستوى صوت ألعاب الكمبيوتر يهدد الأطفال بفقدان السمع بشكل لا رجعة فيه.
ووجدت مراجعة رئيسية أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت أكثر من 50 ألف شخص أن مستويات الصوت غالبًا ما تكون قريبة من الحدود الآمنة أو تتجاوزها.اضافة اعلان

مخاطر الصوت المرتفع لألعاب الكمبيوتر

وقال الخبراء إن اللاعبين غالبًا ما يلعبون بمستويات صوت عالية الشدة ولعدة ساعات في كل مرة، في حين أن الضوضاء النبضية - مثل أصوات إطلاق النار - يمكن أن تكون عالية جدًا.
وحذروا من أنه نظرا لشعبية الألعاب - خاصة بين الأطفال والمراهقين - فلابد من بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي بالمخاطر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الوقت "المسموح به" الذي يمكن أن يتعرض فيه الشخص لصوت بقوة 83 ديسيبل هو 20 ساعة في الأسبوع، و10 ساعات عند مستوى 86 ديسيبل، وينخفض إلى 2.5 ساعة عند مستوى 92 ديسيبل، وهو 2.5 ساعة و38 دقيقة فقط عند مستوى 98 ديسيبل.
وتنخفض هذه المستويات للأطفال الذين يمكنهم الاستماع بأمان إلى صوت بقوة 83 ديسيبل لمدة 6.5 ساعة تقريبًا، وصوت 86 ديسيبل لمدة 3.25 ساعة تقريبًا، وصوت 92 ديسيبل لمدة 45 دقيقة، وصوت 98 ديسيبل لمدة 12 دقيقة فقط في الأسبوع.

فقدان السمع وطنين الأذن

ووجدت الدراسة أن المستويات، في المتوسط، غالبًا ما تكون قريبة من هذا أو أعلى، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة "بي إم جى بابليك هيلث".
وحذروا من أن أصوات إطلاق النار، والأصوات العالية الأخرى غالبًا ما تكون أعلى بمقدار 15 ديسيبل من ضوضاء الخلفية، ويصل بعضها إلى 119 ديسيبل أثناء اللعب- أعلى من 100 ديسيبل التي تعتبر آمنة للأطفال.
وخلص فريق من جامعة كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى أن "اللاعبين الذين يستمعون يعانون من فقدان السمع و/أو طنين الأذن".

التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

وأضاف الباحثون: "تشير النتائج إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتحديد أولويات التدخلات، مثل المبادرات التي تركز على التعليم والتوعية بالمخاطر المحتملة للألعاب، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الاستماع الآمن بين اللاعبين".
ودعوا إلى مزيد من العمل في هذا المجال، مضيفين: "تشير الأدلة المحدودة المتاحة إلى أن الألعاب قد تكون مصدرًا شائعًا للاستماع غير الآمن، مما قد يعرض العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم لخطر فقدان السمع الدائم و/أو طنين الأذن".
وشددوا على أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذه العلاقات إلى جانب خطوات لتعزيز الاستماع الآمن بين اللاعبين."

مراقبة الوقت الذي يقضيه الأطفال في ممارسة الألعاب

وقال فرانكي أوليفر، مدير قسم السمع في المعهد الوطني الملكي للصم ببريطانيا، إنه يجب على الآباء مراقبة الحجم والوقت الذي يقضيه أطفالهم في ممارسة الألعاب.
وأضاف: "إذا كنت تستخدم سماعات الألعاب أو سماعات الرأس، فمن المهم حقًا عدم تجاوز حدود الصوت الآمنة على جهازك".
وتابع: "قد لا يدرك الأشخاص الأصغر سنًا مدى ارتفاع مستوى الصوت، لذا فمن الجيد للآباء ومقدمي الرعاية تشجيع فترات الراحة المنتظمة وخفض مستوى الصوت إذا كان مرتفعًا جدًا".
ووفقًا لتحذيره، فإنه "يمكن أن يكون تلف السمع الناتج عن الضوضاء دائمًا، ولكن يمكن الوقاية منه".

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