تحذير طبي: الهواتف والأجهزة الذكية خطر على مناعة الأطفال

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لطالما حذر الخبراء من خطر استخدام الهواتف والأجهزة الذكية في سن مبكرة، لما لذلك من تأثير سلبي.

وقالت الطبيبة الروسية، أولجا زايتسيفا، لقناة "روسيا" التلفزيونية، إن استعمال الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية يترك آثارا سلبية على مناعة الأطفال.

وأضافت: "يعتمد تكرار نزلات البرد المصحوبة بالتهاب الحلق وسيلان الأنف لدى الأطفال على مناعتهم، ويمكن للوالدين أن يسهموا في تعزيز مناعة أطفالهم بمنعهم من الجلوس وراء شاشات الهواتف والأجهزة المحمولة لساعات طويلة".





تأثير الهواتف والأجهزة الذكية على مناعة الأطفال



ووفقًا لها، فإن "هناك العديد من الأمور التي تؤثر على مناعة الطفل، لقد ذكرت الهواتف والأجهزة الذكية لأنها (قاتلة للوقت)، فالطفل عندما يمضي ساعات خلف شاشات هذه الأجهزة لن يمشي أو يمارس النشاطات البدنية كثيرا، وهذا سيؤثر سلبًا على صحته وعلى مناعته بشكل عام، لقد أثبت أن الاستخدام الطويل والمستمر لهذه الأجهزة يخفض مناعة الطفل"، بحسب موقع "روسيا اليوم".وأشارت الطبيبة إلى أن استعمال الأجهزة المحمولة له تأثير سيء على صحة البالغين بشكل عام أيضًا، لكن صحة الأطفال تتأثر بشكل خاص لأنهم في طور النمو، ولتكون مناعتهم طبيعية فهم بحاجة إلى الحركة والمشي في الهواء الطلق، وعدم الجلوس لفترات طويلة وتصفح الإنترنت.