تحذير طبي: الأطفال دون هذه السن ممنوعون من الجلوس أمام الشاشات

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حذر أطباء سويديون من السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو مشاهدة التلفزيون.

ووفقًا للجمعية السويدية لأطباء الأطفال، فإنه يتعين على الآباء السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام أمام الشاشات بالجلوس ساعة واحدة يوميًا. اضافة اعلان





توجيه الأطفال بشأن استخدام الشاشات



أكثر عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية





رأي معاكس



ويقول الخبراء إن توجيه الأطفال بشأن الاستخدام المعقول لوقت الشاشة أمر بالغ الأهمية مثل تعليمهم عادات الأكل الجيدة أو السلامة المرورية.يأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة من قبل المسؤولين في الدنمارك الذين أصدروا في سبتمبر قيودًا، تسمح فقط للأطفال دون سن الثانية في "حالات خاصة جدًا" مثل أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم، باستخدام الأجهزة.وفي التقرير الجديد للجمعية، كتب الأطباء: "على الرغم من أن الشاشات الرقمية يمكن أن تقدم معلومات مفيدة، وتوفر الترفيه وتوفر فرصًا للتواصل مع الآخرين، إلا أن أدمغة الأطفال الصغار لم تنضج بعد بما يكفي لاستيعاب الفوائد".و"على العكس من ذلك، تظهر الأبحاث أن نمو الأطفال يمكن أن يتأثر سلبًا بالاستخدام المبكر للشاشات الرقمية"، وفقًا لتحذيرهم.وقالوا إن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر بانتظام، يكونون أكثر عصبية، ويكون تركيزهم أسوأ، ويتذكرون المعلومات لمدة نصف المدة فقط مقارنة بالأطفال الذين لا يفعلون ذلك.وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية أو اكتئاب الطفولة .لكن الأطباء دعوا أيضًا الآباء وغيرهم من البالغين إلى التحكم في استخدامهم للشاشات.وأضافوا: "على عكس الكتب، غالبًا ما تحتوي الوسائط الرقمية على آليات تعزيز مدمجة تجعل حتى الأطفال الصغار يرغبون في استخدام الشاشة أكثر فأكثر".وحذروا من أن "هناك خطرًا كبيرًا من استخدام الوسائط الرقمية عندما يشعر الطفل بالملل أو عندما لا يكون الكبار متاحين، وبالتالي يعمل كجليسة أطفال"، وفق صحيفة "ديلي ميل".وتابعوا: "نظرًا لأن الوسائط الرقمية غالبًا ما تحتوي على مقاطع وانتقالات سريعة وألوان وأصوات مكثفة، فهناك خطر متزايد لتطوير الحساسية تجاه المكافآت الفورية".وأصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات مماثلة في عام 2019، تنصح فيها الأطفال دون سن الثالثة بعدم مشاهدة التلفزيون أو الجلوس لممارسة الألعاب على الأجهزة اللوحية.وقالت إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات يجب ألا يتجاوزوا ساعة من الوقت أمام الشاشات يوميًا.ومع ذلك، زعم خبراء بريطانيون في ذلك الوقت، أن المبادئ التوجيهية كانت مبنية على أدلة ضعيفة، قائلين إن الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات ليس كله سيئًا.كما خلص تقرير الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل لعام 2019 إلى ما يلي: "نعتقد أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير المخاطر الناجمة عن التعرض للشاشات".وأضافوا: "إن الأدبيات لا تأخذ في الاعتبار سوى القليل من الطلبات المتزايدة على الواجبات المدرسية التي يتعين القيام بها على الشاشات".وتابعوا: "نلاحظ أنه لا يوجد دليل على أن الواجبات المنزلية التي يتم إجراؤها على الشاشات ترتبط بأضرار أو فوائد صحية أكبر أو أقل من تلك التي يتم إجراؤها بشكل تقليدي".