تحذير الطلاب من وسائل التواصل الاجتماعي في فترة ما قبل الاختبارات

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قدم المستشار التربوي، عبداللطيف الحمادي، حزمة من النصائح للطلاب والطالبات تتصمن خصوصًا ضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة التحضير لأداء الاختبارات.





نصائح مهمة للطلاب في فترة ما قبل الاختبارات







لائحة "نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" يسرت على ذوي الإعاقة التنقل بوسائل النقل العامة pic.twitter.com/lfQ8fUVU6g #الإخبارية فيديو |" كفلت لهم حرية التنقل بأمان واستقلالية"..لائحة "نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" يسرت على ذوي الإعاقة التنقل بوسائل النقل العامة #نشرة_النهار May 25, 2024

ما هو دور الأسرة تجاه أبنائهم الطلاب؟



وأوصى الطلاب والطالبات خصوصًا في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية" بالآتي:-تجنب استخدام أجهزة الهواتف الذكية.-الابتعاد عن تطبيقات تواصل الاجتماعي حتى لا تشتت انتباه الطلاب والطالبات بشكل كبير قدر النمستطاع، حتى تكون أذهانهم صافية للمراجعة.-اختيار المكان المناسب مهم جدًا.-الأكل الصحي.-كثرة شرب الماء.-الابتعاد عن الكافيين والمنبهات، لتفادي الإرهاق أثناء التوجه للاختبار.-تشجيع الأبناء والجلوس معهم.-مساعدتهم في تنظيم الوقت.-طلاب الابتدائي والمتوسط يحتاجون إلى توجيه من الأسرة والمدرسة.-تنظيم الوقت.-تهيئة المكان المناسب لهم.-عدم الضغط عليهم بداعي تحقيق درجات مرتفعة حتى لا يضعهم ذللك تحت ضغط نفسي.-الحصول على قدر من الراحة - لمدة ساعة أو أقل، في فترة ما بعد المغرب للجلوس مع العائلة.