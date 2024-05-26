الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير الطلاب من وسائل التواصل الاجتماعي في فترة ما قبل الاختبارات

وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل تشتت انتباه الطلاب
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قدم المستشار التربوي، عبداللطيف الحمادي، حزمة من النصائح للطلاب والطالبات تتصمن خصوصًا ضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة التحضير لأداء الاختبارات. اضافة اعلان

نصائح مهمة للطلاب في فترة ما قبل الاختبارات

وأوصى الطلاب والطالبات خصوصًا في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية" بالآتي:
-تجنب استخدام أجهزة الهواتف الذكية.
-الابتعاد عن تطبيقات تواصل الاجتماعي حتى لا تشتت انتباه الطلاب والطالبات بشكل كبير قدر النمستطاع، حتى تكون أذهانهم صافية للمراجعة. 
-اختيار المكان المناسب مهم جدًا.
-الأكل الصحي.
-كثرة شرب الماء.
-الابتعاد عن الكافيين والمنبهات، لتفادي الإرهاق أثناء التوجه للاختبار.

ما هو دور الأسرة تجاه أبنائهم الطلاب؟

-تشجيع الأبناء والجلوس معهم.
-مساعدتهم في تنظيم الوقت.
-طلاب الابتدائي والمتوسط يحتاجون إلى توجيه من الأسرة والمدرسة.
-تنظيم الوقت.
-تهيئة المكان المناسب لهم.
-عدم الضغط عليهم بداعي تحقيق درجات مرتفعة حتى لا يضعهم ذللك تحت ضغط نفسي.
-الحصول على قدر من الراحة - لمدة ساعة أو أقل، في فترة ما بعد المغرب للجلوس مع العائلة.

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