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بوابةً للمخدرات.. تحذير من مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال

المشروبات الغازية
مشروب غازي
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حذرت دراسة من أن الأطفال الذين يداومون على تناول المشروبات الغازية يوميًا يكونون أكثر اندفاعًا وذاكرتهم أسوأ.
وكشفت الدراسة عن الآثار الضارة للمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم التاسعة.اضافة اعلان

ماذا أظهرت النتائج؟ 

وحلل الخبراء، حالة أكثر من 2000 طفل أمريكي، تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، من خلال سؤالهم عن عدد المرات التي يشربون فيها المشروبات الغازية.
كما تم تكليفهم بسلسلة من المهام للقيام بها أثناء تسجيل نشاط الدماغ. على سبيل المثال، في إحدى المهام، كان على الأطفال معرفة ما إذا كان الشيء المقدم لهم هو نفس الشيء الذي تم عرضه عليهم سابقًا.
وكشف تحليل نُشر في مجلة "سابستانس يوز آند ميسيوز"، أن أولئك الذين تناولوا المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين بشكل يومي كانوا أكثر اندفاعًا وكانت ذاكرتهم العاملة أضعف.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الذاكرة العاملة المنخفضة تشير وجود صعوبة في تنظيم مهمة ما أو إكمالها بخطوات متعددة، أو فقدان تفاصيل في التعليمات، أو الفشل في متابعة ما يصلون إليه.
كما أظهر الأطفال الذين يشربون الصودا التي تحتوي على الكافيين بانتظام نشاطًا دماغيًا متميزًا مقارنة بأقرانهم الذين لا يشربون.
وعلى سبيل المثال، عند أداء مهمة التحكم في النبضات، أظهر من يشربون الخمر يوميًا نشاطًا أقل في منطقة الدماغ تسمى القشرة الحزامية الأمامية.
والأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات هم أقل نشاطَا في منطقة القشرة الحزامية الأمامية بالدماغ.
وفي الوقت نفسه، في اختبار الذاكرة العاملة، أظهر من يشربون الخمر يوميًا نشاطًا أقل في منطقة الدماغ تسمى التلفيف الجبهي السفلي، وهو جزء من الفص الجبهي.
وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض النشاط في القشرة الأمامية يرتبط بانخفاض سعة الذاكرة العاملة.

أكثر عرضة لشرب الكحول

واكتشف الباحثون من جامعة سيول الوطنية أيضًا أن الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية يوميًا كانوا أكثر عرضة بمقدار الضعف لتجربة الكحول عند متابعتهم بعد عام.
وقال المؤلف الرئيسي مينا كوون: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الاستهلاك اليومي للصودا التي تحتوي على الكافيين لدى الأطفال ينبئ بتعاطي المخدرات في المستقبل القريب".
وأضاف: "أحد التفسيرات المحتملة هو أن المواد الموجودة في الصودا التي تحتوي على الكافيين - الكافيين والسكر - يمكن أن تحدث تأثيرًا سميًا على الدماغ، مما يجعل الفرد أكثر حساسية للتأثيرات المعززة للأدوية القوية مثل الكحول".
وتُعرف هذه الفكرة باسم "فرضية البوابة"، لكن فريق الباحثين قال إن هناك نظرية بديلة تسمى "فرضية المسؤولية المشتركة" ممكنة أيضًا.
ويعد الأطفال الذين هم أقل قدرة على تنظيم دوافعهم أكثر عرضة للبحث عن مواد مثل الكافيين وتجربتها في سن مبكرة.
وبعد ذلك، عندما يتقدمون في السن ويصبح من الأسهل الوصول إلى المواد غير المشروعة، قد يتجهون نحو المخدرات الأصعب مثل الكحول.

الصودا التي تحتوي على الكافيين

وقال البروفيسور وو يونج آهن، الذي عمل أيضًا في الدراسة: "إن تناول الصودا التي تحتوي على الكافيين بشكل متكرر يمكن أن يشير إلى زيادة خطر البدء في تعاطي المخدرات في المستقبل، بسبب عوامل الخطر المشتركة بين السلوكين".
وأضاف: "نتائجنا لها آثار مهمة على توصيات الصحة العامة، حيث توفر دراستنا رؤية جديدة للارتباطات السلوكية العصبية لاستهلاك الصودا التي تحتوي على الكافيين لدى الأطفال، والتي نادراً ما يتم تقييمها".
وتابع: "لذلك، من الضروري تطوير توصيات قائمة على الأدلة بشأن استهلاك الصودا التي تحتوي على الكافيين لدى القاصرين. لا يوجد إجماع على الجرعة الآمنة من الكافيين لدى الأطفال، وقد يكون بعض الأطفال أكثر عرضة للآثار الضارة المرتبطة باستهلاك الكافيين المتكرر من غيرهم".
وقال الفريق إن هناك "حاجة ماسة" لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هناك نمط بين استهلاك المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 10 سنوات واستخدامهم لمواد أخرى أصعب مع تقدمهم في السن.

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