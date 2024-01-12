بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة

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يعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام إلى مقاعدهم الدراسية بعد غد الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. اضافة اعلان

واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.





العودة إلى المدرسة بعد الإجازة



من هم الأطفال الأكثر عرضة لصعوبات العودة إلى المدرسة؟



خطوات لمساعدة طفلك على العودة إلى المدرسة



اللعب في ملعب المدرسة



الذهاب إلى الفراش مبكرًا قبل العودة إلى المدرسة.



تخفيف الضغط عن الطفل



الأدوات والألعاب التي تهيء طفلك للعودة إلى المدرسة



ألعاب التململ



ومن الشائع أن يواجه الطلاب وبخاصة الصغار، في المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء الإجازة.وقد يقاوم البعض العودة، بسبب صعوبة الدراسة، والتكليفات اليومية بالواجبات المدرسية، أو لأنهم لا يفهمون شرح المعلم، فيما قد يعاني البعض الآخر من صعوبة التواصل مع أقرانهم، أو قد يتعرضون للتنمر.وتزداد المسألة صعوبة للطلاب الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والقلق، واضطراب طيف التوحد.بينما هناك من لا يفضل الروتين اليومي في الاستيقاظ المبكر والذهاب إلى المدرسة، بعد أن كان يستيقظ وينام في وقت متأخر طوال فترة الإجازة.قد يواجه أي طفل صعوبة في العودة إلى المدرسة، لكن الأطفال الذين لديهم هذه العوامل هم أكثر عرضة لصعوبات العودة إلى المدرسة بعد الإجازة، وفقًا لموقع yourkidstable.com:- اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو اضطراب طيف التوحد.- القلق.- صعوبات التعلم أو التأخير أو الإعاقة.- الصعوبات الاجتماعية أو التأخير.لذلك فإنهم يميلون عادة إلى الرغبة بعدم العودة إلى الدراسة، وعلى حسب عمر الطفل، يمكن أن يترجم ذلك في مشاعر مختلفة، بدءًا من البكاء والجدال وحتى الكذب، لتجنب العودة إلى المدرسة.بغض النظر عن السبب الذي يجعل طفلك يرفض فكرة العودة إلى المدرسة، فإنه يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة للمساعدة في جعل المسألة أكثر سلاسة.فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:- تحدث عن العودة إلى المدرسة قبل أيام من انتهاء الإجازة- يستفيد الكثير من الأطفال بشكل كبير من التذكير بقرب العودة إلى المدرسة، لأنها تساعدهم على الاستعداد ذهنيًا لذلك، بدلاً من أن يتفاجئوا في اليوم السابق.إذا قمت بتذكير طفلك في أي وقت وقال إنه لا يريد الذهاب، فهذه فرصة لمعرفة السبب!.وتشمل الأسئلة المطروحة:- لماذا لا تريد العودة إلى المدرسة؟- حدثني عن فصلك الدراسي؟- ما الشيء الذي لا تفضله خلال اليوم الدراسي؟- ما الشيء الذي تفضله في المدرسة؟- حاول الاستماع إلى الطفل، ولا تقدم أي حلول على الفور. من المهم مساعدته على التعبير عن نفسه.- بمجرد أن نعرف ما هي المشكلة، يمكننا أن نبدأ في وضع إستراتيجيات التعامل معها.- ساعده على "كسر الجليد" من خلال التواصل الاجتماعي مع بعض أصدقاء المدرسة أولاً.- في اليوم أو اليومين السابقين لعودة طفلك إلى المدرسة، اجعله يلعب مع أصدقاء المدرسة.إذا كانت مدرسة طفلك بها ساحة لعب عامة، فاصطحب طفلك إليها في اليوم السابق لعودته. وهذه طريقة أخرى لكسر الجمود وتهيئته للعودة إلى المدرسة من جديد.إن مساعدة الأطفال على تنظيم روتينهم الصباحي، سيساعد في جعل عملية العودة إلى المدرسة أكثر سلاسة، وهذا يشمل النوم!غالبًا ما يسهر الأطفال وينامون في وقت متأخر خلال الإجازة. ويمكن أن يسبب هذا مشكلة في الليلة التي تسبق العودة إلى المدرسة، لأنه إذا نام في وقت متأخر من ذلك الصباح، فلن يكون مستعدًا لوقت نومه المعتاد خلال أيام المدرسة.وهذا يعني أنه يستيقظ متأخرًا ويستيقظ في وقت مبكر من صباح اليوم التالي دون أن يحصل على قسط كافٍ من النوم.عندما يُحرم أي منا، بما في ذلك الأطفال، من النوم، يمكن أن نصبح عصبيين، ونعاني من مزيد من القلق، وهو ما يتعين تجنبه قبل العودة إلى المدرسة.لتجنب هذا السيناريو، حاول أن تجعل طفلك ينام بالقرب من وقت نومه المدرسي المعتاد لمدة 2-3 أيام قبل العودة إلى المدرسة.عندما يعود طفلك إلى المنزل في اليوم الأول لاستئناف الدراسة، قد يحتاج إلى وقت لتخفيف الضغط. اطرح سؤالاً سريعًا أو سؤالين حول كيفية سير يومه، ثم امنحه مساحة للاسترخاء أو ممارسة بعض النشاط البدني.بعد أن تتاح له فرصة تخفيف الضغط، اطرح المزيد من الأسئلة المفتوحة حول يومه:- كيف كان شعوره في المدرسة اليوم؟- ما هو أفضل جزء من يومه؟- ما هو أصعب جزء من يومه؟- امنحه فرصة للتحدث قدر الإمكان، ويمكن أن تتواصل مع المعلم للحصول على دعم إضافي مفيد ومناسب في بعض المواقف.هل تحتاج إلى بعض الأفكار لدعم أطفالك؟ يمكن أن يختلف هذا بشكل كبير، اعتمادًا على السبب الذي يجعل الانتقال إلى المدرسة أمرًا صعبًا، ولكن ما يلي يغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات:يمكن على سبيل المثال أن يستخدم طفلك كرة الضغط للحصول على بعض المدخلات الحسية المهدئة.





الزيت العطري



قميص جديد



غداء خاص



مجلة أو دفتر للكتابة أو الرسم



الكتاب المفضل



مضغ العلكة أو أقراص الاستحلاب



يمكن تمرير الزيت العطري على معصم طفلك للمساعدة في تهدئته وتشجيعه على شمه كلما احتاج إلى ذلك.اختر قميصًا مفضلاً أو جديدًا، أو جوارب ممتعة، أو قبعة لارتدائها عند العودة إلى المدرسة، مما قد يثير حماسه عندما لا يرغب في العودة.قم بتجهيز غداء خاص مع رسم بالداخل. أخبره أنهم سوف يتفاجأ به عندما يصل إلى المدرسة ليرى ما هو.ضع مجلة أو دفترًا في حقيبة كتب طفلك، إذا كان يحب الكتابة أو الرسم. يمكنك أن تطلب منه أن يرسم لك صورة أثناء وجوده في الحافلة أو عندما يكون لديه وقت فراغ.يمكن أن تكون الكتب مصدر إلهاء إيجابي عن المشاعر المضطربة أو القلق. إذا حصل على كتاب جديد خلال العطلة، اطلب منه وضعه في حقيبة كتبهم حتى يتمكن من الاطلاع عليه أو قراءته.إذا كانت المدرسة أو الحافلة تسمح بمضغ العلكة، فهذا خيار رائع يثير حماس الأطفال ويساعد أيضًا على تهدئتهم، لأن المضغ يعطي الكثير من ردود الفعل التحسسية. كما أن قرص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة تعطي إحساسًا مهدئًا، إذا كان ذلك مسموحًا بها.