بدعم من عبد الله الراجحي الخيرية.. إطلاق برنامج الممارس المعتمد في الطفولة

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في إطار الرؤية الوطنية الواعدة والجهود الجادة، بتمكين المنظومة التعليمية والتربوية المحفزة والمُبتكرة؛ لضمان تنمية الطفل قيميًا ومهاريًا، وترسيخ قيم الإيجابية والمرونة، أطلق مركز حلول الطفولة للاستشارات برنامج الممارس المعتمد في الطفولة "CCP-1"، بدعم كريم من مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية. اضافة اعلان





برنامج الممارس المعتمد في الطفولة



25 دورة تدريبية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية



منهجية مبتكرة لضمان جودة عملية التعلم



ويلتزم البرنامج بخلق كادر مهني معتمد ومؤهل من مقدمي الرعاية للأطفال والنشء من الولادة حتى سن الثانية عشر، من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والأدوات الأساسية؛ وذلك لتحقيق البيئة الآمنة والصحية لنمو الأطفال، من خلال تمكينهم بالأنشطة المبتكرة وتعزيز الرعاية الإيجابية للطفل باستخدام الأساليب العلمية العالمية.وأكد مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، الأستاذ فهد المبرز، سعى المؤسسة لإنجاح هذا البرنامج؛ لما له من أهمية كبيرة على المستوى المجتمعي، وخصوصًا تربية النشء الذين يحملون راية المستقبل ويشكلون نواة المجتمع.وتطرق إلى بيان خطة وأهداف البرنامج والمتمثلة في بناء قدرات ومهارات ومعارف الممارسين في مجال رعاية وتعليم مرحلة الطفولة من خلال المبادئ الأساسية للممارس المهني، وأهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها أثناء الممارسة وفهم محاور جودة الرعاية للطفل، والتي يتم تناولها بالبرنامج التدريبي خلال الأيام التدريبية والموضوعات على نحو معد مسبقًا وفقًا لجدول زمني.وتمكن برنامج الممارس المعتمد في الطفولة "CCP-1”، من تنفيذ 25 دورة تدريبية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، استفاد منها 304 متدربين، فيما بلغت عدد التكاليف الأدائية المسلمة 492، بينما تم تخريج خمس دفعات من المتدربين مجتازي التدريب بواقع 123 متدربًا.من جانبه، توجه المشرف العام على مركز حلول الطفولة للاستشارات الدكتور همام الحارثي بالشكر لمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، على دعمها لبرنامج الممارس المعتمد.ويتضمن البرنامج التدريبي عدة موضوعات متخصصة، يتم تقديمها من خلال خمس جلسات دراسية بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا، تتطرق لبيان الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة، وصناعة المبادرات التنموية والألعاب التربوية، إضافة لتعزيز القيم لدى الأطفال وتقويم سلوكياتهم.وأشار لاتباع المركز لمنهجية مبتكرة وذلك لضمان جودة عملية التعلم، من خلال إعطاء المتدربين تكليفً عمليًا يتضمن ممارسة المعارف والمهارات في الواقع الميداني، إضافة لمنح التقييمات الخاصة، واتباع أسلوب النقاط للوقوف على مدى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الحية مع المتعلمين بعد التدريب من أجل الوقوف على التحديات والخروج بالتوصيات من أجل خلق بيئة تعلم دائمة مبنية على الملاحظة والممارسة المهنية.وأوضح الدكتور الحارثي، أن استحقاق الشهادات يكون لمن حضر جميع الجلسات، وأتم التكليف العملي بنجاح واجتاز اختبار القياس المعرفي يتسلم المتدرب شهادة من مركز حلول الطفولة للاستشارات، وكذلك شهادة دولية مهنية من هيئة بيرسون العالمية.