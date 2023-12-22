بالأرقام للأعمار المختلفة.. ما كمية الحلوى للأطفال يوميًا؟

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كشفت طبيبة روسية عن كمية الحلوى التي يمكن للأطفال من مختلف الأعمار تناولها في اليوم دون الإضرار بصحتهم.

وقالت الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أنه من الصعب منع الأطفال من تناول الحلويات وخاصة في الأعياد. اضافة اعلان





قاعدة استهلاك السكر يوميًا



كم تحتوي قطعة الحلوى الواحدة من السكر؟



لكنها أشارت إلى أن هناك قاعدة لاستهلاك السكر يوميًا، بغض النظر عن الأطعمة التي تحتوي عليه.وبينت أن تحديد كمية الحلوى يعتمد على صحة الطفل وتغذيته ونشاطه البدني وتوصيات الطبيب.ونصحت الأطفال في عمر 2-3 أعوام في المتوسط بتناول ما لا يزيد عن 13 جرامًا من السكر في اليوم.أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 8 سنوات، فنصحتهم بما لا يزيد عن 14 جرامًا يوميًا.ويمكن للأطفال الذين أعمارهم 9 -13 سنة أن يستهلكوا بالفعل 20- 25 جرامًا من السكر في اليوم، أو حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة.وفي عمر 14-18 عاما، يمكن زيادة الحد الأقصى لكمية السكر إلى 25- 30 جراما، أي حوالي 6 - 7 ملاعق صغيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم".وأوضحت أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال، أن قطعة الحلوى الواحدة تحتوي على 4-6 جرامات من السكر. أي يسمح للأطفال الذين أعمارهم دون الثامنة تناول قطعة واحدة في اليوم.ويمكن فيما بعد زيادة الكمية إلى 2-3 قطع في اليوم، ولكن يجب أن نعلم أن كمية السكر في الحلوى تختلف من نوع إلى آخر. لذلك يجب الاطلاع على مواصفات الحلويات قبل تقديمها للأطفال.