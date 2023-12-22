الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالأرقام للأعمار المختلفة.. ما كمية الحلوى للأطفال يوميًا؟

تناول الأطفال للحلويات
الإكثار من الحلوى يضر بصحة الأطفال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت طبيبة روسية عن كمية الحلوى التي يمكن للأطفال من مختلف الأعمار تناولها في اليوم دون الإضرار بصحتهم.
وقالت الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أنه من الصعب منع الأطفال من تناول الحلويات وخاصة في الأعياد. اضافة اعلان

قاعدة استهلاك السكر يوميًا

لكنها أشارت إلى أن هناك قاعدة لاستهلاك السكر يوميًا، بغض النظر عن الأطعمة التي تحتوي عليه. 
وبينت أن تحديد كمية الحلوى يعتمد على صحة الطفل وتغذيته ونشاطه البدني وتوصيات الطبيب.
ونصحت الأطفال في عمر 2-3 أعوام في المتوسط بتناول ما لا يزيد عن 13 جرامًا من السكر في اليوم.
أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 8 سنوات، فنصحتهم بما لا يزيد عن 14 جرامًا يوميًا. 
ويمكن للأطفال الذين أعمارهم 9 -13 سنة أن يستهلكوا بالفعل 20- 25 جرامًا من السكر في اليوم، أو حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة.
وفي عمر 14-18 عاما، يمكن زيادة الحد الأقصى لكمية السكر إلى 25- 30 جراما، أي حوالي 6 - 7 ملاعق صغيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

كم تحتوي قطعة الحلوى الواحدة من السكر؟

وأوضحت أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال، أن قطعة الحلوى الواحدة تحتوي على 4-6 جرامات من السكر. أي يسمح للأطفال الذين أعمارهم دون الثامنة تناول قطعة واحدة في اليوم. 
ويمكن فيما بعد زيادة الكمية إلى 2-3 قطع في اليوم، ولكن يجب أن نعلم أن كمية السكر في الحلوى تختلف من نوع إلى آخر. لذلك يجب الاطلاع على مواصفات الحلويات قبل تقديمها للأطفال.

اقرأ أيضا

استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال

للآباء والأمهات.. 14 طريقة ذكية تزرع الحب بين الإخوة في المنزل

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا

عاجل.. محامٍ يكشف عن شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

قياس درجة حرارة الطفل
5:06 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

طفل رضيع
11:33 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

نصائح ومحاذير للأم مع تحميم الطفل في الشتاء

فوائد الختان - طفل رضيع
3:54 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تحافظين على دفء طفلك خلال الشتاء؟

أمانهم
8:21 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أمانهم في مكانهم".. نشر ثقافة استخدام كراسي الأطفال بالمركبات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

162-194659-gaza-war-aid-egypt-plan-norway_700x400
9:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

كبار السن
7:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير