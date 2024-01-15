الكشف عن سر رفض الأطفال تناول الخضراوات!

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تعاني كثير من الأمهات من صعوبة إقناع أطفالهن بتناول الخضراوات، لكن على ما يبدو فإن الأمر مرتبط بالطريقة التي يقدم بها الوالدان الطعام لهم، كما أظهر باحثون. اضافة اعلان





تعابير وجه الوالدين



البروكلي النيئ



الابتسام أثناء تناول الطعام!



وتوصل باحثون من جامعة "أستون" إلى أن تعابير وجه الوالدين قد تكون السبب وراء صعوبة إقناع أطفالهم بتناول الخضراوات.وقالت الدكتورة كاتي إدواردز، المعدة الرئيسة للدراسة: "إذا رأى الطفل أن والديه يظهران الاشمئزاز أثناء تناول الخضراوات، فقد يكون لذلك عواقب سلبية على قبول الطفل للخضراوات".وعرض الباحثون مقطع فيديو على أكثر من 200 امرأة شابة، لشخص بالغ غير مألوف يأكل البروكلي النيئ، مع تعبيرات وجه إيجابية أو محايدة أو سلبية.وبعد الانتهاء من المشاهدة، سئلت المشاركات عن مدى رغبتهن في تناول البروكلي النيئ.وأظهرت النتائج، أن المشاركات اللواتي شاهدن المقاطع التي تحتوي على تعبيرات وجه سلبية، شهدن انخفاضًا أكبر في تقييمات الرغبة بتناول الخضار.مع ذلك، فإن الابتسام أثناء تناول الطعام ليس عرضًا نموذجيًا لحب الطعام، وفقًا لمعدة الدراسة.وقالت: "قد يعني هذا أن مشاهدة شخص يأكل خضراوات نيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لا تبدو إستراتيجية فعالة لزيادة استهلاك الخضراوات لدى البالغين"، بحسب موقع "روسيا اليوم".وركزت هذه الدراسة على البالغين، على الرغم من أن الباحثين يقولون إن النتائج يمكن تعميمها على الأطفال أيضًا.