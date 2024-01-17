الكتابة المعكوسة عند الأطفال وطرق العلاج

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الكتابة المرآتية أو الكتابة المعكوسة، هو نمط من الكتابة يقوم على الكتابة عكس الاتجاه الأصلي للغة الكتابة، والذي ينتج عنه صورة معكوسة للكتابة الأصلية. اضافة اعلان





الكتابة المعكوسة عند الأطفال



ما هو عكس الحروف؟



هل عكس الحروف علامة على عسر القراءة؟



هل يتخلص الأطفال من عادة عكس الحروف؟



كيف تساعد طفلك على التخلص من عكس الحروف؟



ماذا يجب أن أفعل إذا لم يتوقف الطفل عن كتابة الحروف العكسية؟



ويعد هذا أمرًا شائعًا لدى الأطفال الأصغر سنًا أثناء انتقالهم من رسم الصور والأشياء إلى كتابة الحروف.وليست الحروف الوحيدة التي يتم الخلط بينها ولا يتوقف الأمر عندها، فالكلمات والأرقام يمكن أن تخضع للكتابة المرآتية أيضًا.لكن عندما يستمر الأطفال في الكتابة بشكل متكرر بشكل عكسي أو مقلوب بعد سن السابعة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في القراءة أو اللغة.وغالبًا ما يعتقد الناس أن كتابة الرسائل بشكل عكسي هي علامة على عسر القراءة، لكن هذا ليس هو الحال غالبًا، وفقًا لموقع understood.org.عكس الحروف يعني أن طفلك يكتب حروفًا معينة (أو أرقامًا) بشكل عكسي أو مقلوب. وهو يختلف عن تبديل الحروف، وهو ما يعني تبديل ترتيب الحروف.عكس الحروف أو الكتابة في المرآة ليس بالضرورة علامة على عسر القراءة.يعاني بعض الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة من تلك المشكلة، لكن الكثير منهم لا يعانون منها.ومعظم الأطفال الذين يقومون بعكس الحروف قبل سن السابعة ينتهي بهم الأمر إلى عدم الإصابة بعسر القراءة.بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين يستمرون في عكس الحروف، فإن هناك بعض الأسباب المحتملة الأخرى.قد يقوم الطفل بعكس الحروف بسبب ضعف ذاكرته في كيفية تكوين الحروف. سبب آخر محتمل هو تحديات المعالجة البصرية.في هذه الحالة، قد يواجه الطفل صعوبة في تحديد كيفية اختلاف الصور (التمييز البصري) أو (الاتجاه البصري).يعد هذا الأمر شائعًا إلى حد ما حتى الصف الثاني، لأن الأطفال الصغار والقراء المبتدئين لا يميزون دائمًا بين الحروف المتشابهة. ويتخلص غالبية الأطفال من الكتابة العكسية عندما يصبحون أقوى في القراءة والكتابة.وإذا كان الطفل يقوم بعكس الحروف كثيرًا حتى نهاية الصف الثاني، يجب التواصل مع المعلم، للحصول على رأيه فيما يحدث، وتحدث عن الخطوات التالية.إذا كان الطفل يقوم بعكس الحروف، فهل يجب أن أتبع نهج الانتظار والترقب؟ليس هناك جانب سلبي لمساعدة الأطفال على تعلم الكتابة بشكل صحيح، في أي عمر. حتى لو لم يكن الطفل يعاني من عسر القراءة أو أي صعوبة أخرى، فلا ضرر منه.إذا تبين أن طفلك يعاني من نوع ما من صعوبة اللغة أو المعالجة البصرية، فكلما قمت بمعالجة عكس الحروف بشكل أسرع، كلما كانت هذه العادة أقل رسوخًا. وسيكون طفلك أفضل حالاً إذا تخلص من هذه العادة مبكرًا.اعمل على حرف واحد في كل مرة. وكرر نفس الشيء مع الأرقام، من خلال التعامل مع رقم واحد فقط في كل مرة، بعدها، يمكنك الانتقال إلى الرقم التالي.عند التركيز على حرف ما، حاول إشراك أكثر من حاسة من حواس طفلك. يُعرف هذا بالنهج متعدد الحواس.إذا كان طفلك لا زال يعكس الحروف بنهاية الصف الثاني أو بداية الصف الثالث، فتحدث إلى معلمه.قد يساعد التدريب الإضافي على تكوين الحروف في المدرسة طفلك على التحسن. قم بتنزيل أدوات القراءة والكتابة متعددة الحواس ليجربها طفلك. وأيضًا، إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يعاني من عسر القراءة، فابحث عما يجب عليك فعله بعد ذلك.