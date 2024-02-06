الغازات عند الطفل الرضيع.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قد تكون غازات البطن لدى الأطفال الرضع من أسباب
بكائهم الخفية، وعادة ما يتم التحكم فيه عن طريق التجشؤ أو إطلاق الريح.
وفي بعض الأحيان، يصاب الأطفال الرضع بالغازات المفرطة
وتظهر عليهم علامات وأعراض مزعجة.اضافة اعلان
ونتناول في هذا التقرير أهم أعراض وأسباب غازات البطن
عند الرضع، وأحدث طرق العلاج، وفقًا لـ"الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Health shots"
أعراض الغازات عند الرضع
- البكاء المفرط أو
الانزعاج الذي يستمر لأكثر من ساعة يوميًا.
- نوبات من الشخير
مع الألم.
- البصق المتكرر.
- انتفاخ البطن.
- رفع الساقين نحو
البطن والتشنج مع الانزعاج والألم.
- عدم الرغبة في
تناول الطعام بشكل كافي.
- النوم المضطرب أو
المتناقص.
أسباب غازات الرضيع
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في إصابة
طفلك بالغازات، وتشمل ما يلي:
1 - تطور الجهاز الهضمي
يتطور الجهاز الهضمي للطفل على مدى فترة من الزمن، حيث
أن الأمعاء غير الناضجة أو النامية تسمح بمرور الطعام بسرعة دون هضم كامل، وهذا
يؤدي إلى تكوين المزيد من الغازات.
2- الإمساك غير
السليم بالثدي
يعتبر الإمساك بالثدي أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة
للطفل لأنه سيساعد المولود الجديد على الحصول على ما يكفي من الحليب لينمو بشكل
صحي، وعندما لا يتم ذلك بشكل صحيح، سوف يبتلع الطفل المزيد من الهواء.
3- الوضعية الخاطئة
أثناء الرضاعة
هناك أوضاع فعالة للرضاعة الطبيعية، وإذا لم يتم
إجراؤها بشكل صحيح، فقد يعاني طفلك من مشكلة الغازات، حيث يجب أن يكون رأس الطفل
أعلى من معدته.
4- الرضاعة بالزجاجة
إذا اخترت الرضاعة بالزجاجة، فهناك فرص لإفراط الطفل
في ابتلاع الهواء.
5- الرضاعة الصناعية
تفضل بعض الأمهات اللجوء إلى الرضاعة الصناعية، لكن
الإفراط في تناول اللاكتوز قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالغازات.
طرق تخفيف الغازات لدى الرضيع
وهناك العديد من الطرق التي تخفف الغازات لدى الرضيع،
نذكر منها:
1 - ابدئي بالتغذية قبل أن يبكي الطفل لفترة طويلة من
الجوع
إذا بكى الطفل كثيرًا قبل تناول الحليب، فقد يتسبب ذلك
في إصابته بالغازات، لذا، من الأفضل توقع وقت التغذية.
2- التأكد من
الوضعية الصحيحة للرضاعة
احملي طفلك بالطريقة الصحيحة أثناء الرضاعة الطبيعية،
وركزي على الإمساك الجيد بالثدي أيضًا.
3- تجشؤ الطفل
إن تجشؤ الطفل الصغير في منتصف الرضاعة وبعد الرضاعة
هو أهم شيء يجب عليك فعله.
4- تأكدي من الزاوية
المناسبة للزجاجة أثناء الرضاعة
يجب أن تكون فهوة الزجاجة ممتلئة بالحليب وليس بها
هواء، ويجب أن يبقى طفلك في وضع مستقيم أثناء الرضاعة من الزجاجة التي لا ينبغي أن
تكون كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.
5- تمرين الدراجة
امسكي ساقي طفلك وحركيهما بلطف في حركة متجولة.
6- الاستلقاء على
البطن
ضعي طفلك على بطنه، وقومي بتدليك ظهره بلطف، بعد
الانتظار لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الرضاعة الطبيعية.