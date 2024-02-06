الغازات عند الطفل الرضيع.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

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قد تكون غازات البطن لدى الأطفال الرضع من أسباب بكائهم الخفية، وعادة ما يتم التحكم فيه عن طريق التجشؤ أو إطلاق الريح.

وفي بعض الأحيان، يصاب الأطفال الرضع بالغازات المفرطة وتظهر عليهم علامات وأعراض مزعجة. اضافة اعلان

ونتناول في هذا التقرير أهم أعراض وأسباب غازات البطن عند الرضع، وأحدث طرق العلاج، وفقًا لـ"الكونسلتو" نقلاً عن موقع "Health shots"





أعراض الغازات عند الرضع



أسباب غازات الرضيع



1 - تطور الجهاز الهضمي



2- الإمساك غير السليم بالثدي



3- الوضعية الخاطئة أثناء الرضاعة



4- الرضاعة بالزجاجة



5- الرضاعة الصناعية



طرق تخفيف الغازات لدى الرضيع



1 - ابدئي بالتغذية قبل أن يبكي الطفل لفترة طويلة من الجوع



2- التأكد من الوضعية الصحيحة للرضاعة



3- تجشؤ الطفل



4- تأكدي من الزاوية المناسبة للزجاجة أثناء الرضاعة



5- تمرين الدراجة



6- الاستلقاء على البطن



- البكاء المفرط أو الانزعاج الذي يستمر لأكثر من ساعة يوميًا.- نوبات من الشخير مع الألم.- البصق المتكرر.- انتفاخ البطن.- رفع الساقين نحو البطن والتشنج مع الانزعاج والألم.- عدم الرغبة في تناول الطعام بشكل كافي.- النوم المضطرب أو المتناقص.هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في إصابة طفلك بالغازات، وتشمل ما يلي:يتطور الجهاز الهضمي للطفل على مدى فترة من الزمن، حيث أن الأمعاء غير الناضجة أو النامية تسمح بمرور الطعام بسرعة دون هضم كامل، وهذا يؤدي إلى تكوين المزيد من الغازات.يعتبر الإمساك بالثدي أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للطفل لأنه سيساعد المولود الجديد على الحصول على ما يكفي من الحليب لينمو بشكل صحي، وعندما لا يتم ذلك بشكل صحيح، سوف يبتلع الطفل المزيد من الهواء.هناك أوضاع فعالة للرضاعة الطبيعية، وإذا لم يتم إجراؤها بشكل صحيح، فقد يعاني طفلك من مشكلة الغازات، حيث يجب أن يكون رأس الطفل أعلى من معدته.إذا اخترت الرضاعة بالزجاجة، فهناك فرص لإفراط الطفل في ابتلاع الهواء.تفضل بعض الأمهات اللجوء إلى الرضاعة الصناعية، لكن الإفراط في تناول اللاكتوز قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالغازات.وهناك العديد من الطرق التي تخفف الغازات لدى الرضيع، نذكر منها:إذا بكى الطفل كثيرًا قبل تناول الحليب، فقد يتسبب ذلك في إصابته بالغازات، لذا، من الأفضل توقع وقت التغذية.احملي طفلك بالطريقة الصحيحة أثناء الرضاعة الطبيعية، وركزي على الإمساك الجيد بالثدي أيضًا.إن تجشؤ الطفل الصغير في منتصف الرضاعة وبعد الرضاعة هو أهم شيء يجب عليك فعله.يجب أن تكون فهوة الزجاجة ممتلئة بالحليب وليس بها هواء، ويجب أن يبقى طفلك في وضع مستقيم أثناء الرضاعة من الزجاجة التي لا ينبغي أن تكون كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.امسكي ساقي طفلك وحركيهما بلطف في حركة متجولة.ضعي طفلك على بطنه، وقومي بتدليك ظهره بلطف، بعد الانتظار لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الرضاعة الطبيعية.