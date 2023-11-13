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صحيفة تواصل الالكترونية

"العيسي": الإطار الوطني يضع خارطة طريق لسلامة الأطفال على الإنترنت (فيديو)

طفل
الأطفال يقضون وقتًا طويلاً في استخدام الإنترنت
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أعلن عضو إدارة الطفولة في مجلس شؤون الأسرة، الدكتور ماجد العيسي، أن "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"، الذي تم تدشينه أمس يضع خارطة طريق لسلامة الأطفال.اضافة اعلان

استشراف المرحلة المستقبلية

وقال العيسى لفضائية "الإخبارية"، إن الإطار يهدف إلى استشراف المرحلة المستقبلية، بخاصة وأن الإنترنت بات الآن يمثل جزءًا كبيرًا من عالمنا، وما عاد وسيلة للترفيه أو للتسلية، حيث أصبحنا نمثل جزءًا كبيرًا من يومنا نقضيه في العالم الافتراضي.
وأضاف: "98 في المئة من الأطفال بالمملكة يستخدمون الإنترنت وثلثهم يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أنه أصبح نمط حياة، ولابد أن نفكر في الأشياء التي قد تهدد الأطفال في المستقبل، ويمكن أن تؤثر عليهم".
ووصف عضو إدارة الطفولة في مجلس شؤون الأسرة، الإطار بأنه "خارطة طريق لكل الجهات والمؤسسات الحكومية، والتي تستشعر مسؤوليتها في إطلاق الإطار للحفاظ على الأطفال".

الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت

ودشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، بمشاركة وزيري الصحة المهندس فهد الجلاجل، والإعلام سلمان الدوسري؛ (الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت).
ونوه الراجحي بالجهود التكاملية لإنجاز الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت الذي أعده مجلس شؤون الأسرة مع خبراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مشيراً إلى أن الإطار يقدّم خطة وطنية خمسية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في المملكة متوائمة مع المعايير الدولية.
وأوضحت الأمين العام لمجلس الأسرة السعودية، الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أن الإطار الوطني لسلامة الأطفال عبر الإنترنت، يأتي تتويجًا لجهود العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المهتمين والمعنيين بتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

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