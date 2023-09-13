"الصحة": 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب التنمر

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أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب تعرضهم للتنمر المتكرر.

وكشفت أن واحدًا من كل خمسة طلاب أبلغ عن تعرضه للتنمر من قبل زملائه. اضافة اعلان

وتعرف الوزارة، التنمر بأنه سلوك عدواني يتسبب فيه شخص أو مجموعة من الأشخاص عن قصد، وبشكل متكرر عدة مرات ضد فرد أو مجموعة أشخاص، لجعلهم يشعرون بأنهم أقل قوة وعاجزين.

طفلك مُنمَّر أم متنمِّر؟

هل تعرف أن أكثر من 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يفعلون ذلك بسبب تعرضهم للتنمر المتكرر، اطلع على الدليل لمزيد من المعلومات⬇️ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 13, 2023

4 أشكال للتنمر



أسباب التنمر



علامات قد تدل على التعرض للتنمر



تأثير التنمر



نصائح للمتنمِّر:



نصائح للوالدين



إرشادات عند العلم بأن طفلك هو المتنمر



وتشمل الأنواع الشائعة من التنمر ما يلي:1 - اللفظي (مثل: الشتائم والسخرية).2 - الاجتماعي يتضمن الإضرار بسمعة شخص ما أو علاقاته (نشر الشائعات عنه).3 - الجسدي من خلال إيذاء جسد الشخص أو ممتلكاته (مثل الضرب، أخذ أو كسر أشياء خاصة به).4 - التنمر الإلكتروني الذي يحدث عبر الإنترنت (نشر محتوى سلبي كاذب في وسائل التواصل الاجتماعي).لا أحد يُولَد متنمِّرًا، ومع ذلك يمكن لأي شخص تطوير واكتساب سلوكيات التنمر في ظل ظروف معينة، تتضمن بعض الأسباب:- تعرُّض معظم الأطفال الذين يمارسون التنمر للتنمر من قبل.- الانضمام إلى مجموعة من المتنمرين سعيًا وراء الشعبية أو القبول من قِبَل الآخرين، أو لتجنب التعرض للتنمر.- تطوير واكتساب السلوك العدواني والتنمر في المنزل أو في المدرسة أو من خلال وسائل الإعلام.- الشعور بالتجاهل في المنزل، أو المعاناة من علاقة سلبية مع الوالدين.- الشعور بالضعف والعجز، وذلك من خلال حماية الوالدين لهم بشكل مفرط؛ مما يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى لاكتساب القوة وممارسة السيطرة على الآخرين.- الغيرة والبحث عن الاهتمام.- انعدام الأمن العاطفي والنفسي.- عدم الوعي بالأثر الضار الحقيقي للتنمر على الضحايا.الإصابات الجسدية (مثل: الكدمات أو الخدوش).نمط النوم السيئ، أو البدء في التبول في السرير.تغيُّر في عادات الأكل.ضياع أو تلف المتعلقات الخاصة بالطفل.عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أو الخوف منها.انخفاض وضعف التحصيل الدراسي.الرغبة في الجلوس بمفرده وعدم المشاركة في الأنشطة.القلق والتقلبات المزاجية، والشعور بالتعاسة أو الغضب.قلة الثقة بالنفس والعجز.قلة التركيز وسوء الأداء الأكاديمي.مشاكل في التكيف مع المدرسة؛ وبالتالي عرضة للغياب من المدرسة والتسرب الدراسي (انقطاع الطالب عن الدراسة وعدم إتمامه لهذه المرحلة).مشاكل صحية نفسية (مثل: الاكتئاب، والقلق، ومحاولات الانتحار).التعرض بصورة كبرى لخطر تعاطي المخدرات.التذكُّر أنه على الرغم من اختلاف الناس؛ فمن المهم معاملة الجميع باحترام.البحث عن طريقة لاستخدام القوة إيجابيًّا بدلًا من التقليل من شأن الآخرين.محاولة التحدث إلى شخص بالغ موثوق فيه للتحدث عن سبب التحول إلى متنمِّر.التفكير في شعور الشخص الذي يتعرض للتنمر.إذا كان الطفل يتعرض للتنمر فإنه يحتاج إلى التوجيه والحب والدعم.إذا كان الطفل يتعرض للتنمر فمن الضروري الاستماع إليه والتحدث معه.منح الطفل الانتباه الكامل، مع التحدث في مكان هادئ.في كثير من الأحيان لا يخبر الأطفال عن التنمر؛ لأنهم يخشون أن يزيد التنمر سوءًا، لذا من المهم أن تدعه يعرف أنك تصدقه وأنه فَعَلَ الصواب بإخبارك بذلك.طرح أسئلة بسيطة عليه (مثل: إذن ماذا حدث بعد ذلك؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟). ثم الاستماع إلى الإجابات.البقاء هادئًا؛ لتُظهِر له كيفية حل المشكلات، عند الشعور بالغضب أو القلق يجب الانتظار لحين الشعور بالهدوء قبل التحدث معه أو مع الآخرين.التأكد من أن الطفل يعلم أنه ليس خطأه (مثل: لم يحدث ذلك لأنه يرتدي نظارات).مدح وتشجيع الطفل على الاستمرار في مشاركة المشاكل معك (مثل: أنا سعيد جدًّا لأنك أخبرتني بهذا).تجنب التعليقات السلبية (مثل: عليك أن تدافع عن نفسك أو يمكنك البقاء في المنزل).عدم تشجيعه على المقاومة، والاقتراح عليه بالابتعاد عن المتنمر لتجنبه وعدم إعطائه الأهمية.اشرح للطفل سبب تنمر بعض الأطفال؛ ليساعده على إدراك أن الموقف ليس خطأه (مثل: أن الشخص المتنمر قد يقلد الآخرين، وعدم معرفة أن التنمر أمر خاطئ أو لديه مشكلة، ويعتقد أنَّ جَعْلَ الآخرين يشعرون بالسوء سيجعل الأمور أفضل).إذا تعرض طفلك للتنمر في المدرسة، فيجب الحصول على مساعدة المعلم والمدرسة بأسرع ما يمكن.يحتاج الطفل إلى معرفة أنك تعمل على حل المشكلة، لذا تأكدْ من إخباره أنك ستتحدث إلى المعلم أو المدرسة حول هذا الموضوع.من المهم عدم إلقاء اللوم على المتنمر أو التحدث بشكل سلبي، والتركيز على الإيجابيات التي يمكن للطفل القيام بها.عدم محاولة معاقبة المتنمر؛ لأن هذا عادة لا يساعد في وقف التنمر.إذا كان الطفل يتنمر على شخص آخر، فلا تتجاهله واتخِذ الإجراء بأسرع ما يمكن؛ حيث إنه على المدى الطويل يستمر المتنمرون في مواجهة المشاكل والتي قد تزداد سوءًا إذا سُمِحَ بذلك، غالبًا ما يصبح هؤلاء المتنمرون أقل نجاحًا في حياتهم العملية والعائلية، وقد يتطور سلوكهم العدواني ويواجهون مشاكل مع القانون لذلك:تحدَّثْ إليه عن سلوكه، وعلَّمْهُ ما معنى التنمر، وسبب كونه مشكلة.إيضاح نقاط القوة في شخصيته وصفاته الإيجابية.محاولة مساعدته على رؤية الأشياء من وجهة نظر الطفل الآخر (الضحية أو المتنمَّر عليه).توضيح أمثلة حقيقية عن النتائج السيئة لأفعاله.وضع قيودٍ صارمة على سلوكه العدواني أو المؤذي عند تكراره.تطوير طرق جديدة وبنَّاءة للحصول على ما يريد، وأيضًا طرق لمعاملة الآخرين باحترام.استخدام التأديب الفعال غير الجسدي (مثل: فقدان الامتيازات) عندما يحتاج الطفل إلى الانضباط.البحث عن طرق إيجابية لوقف التنمر مع مدير المدرسة والمعلمين والمستشارين وأولياء أمور الأطفال الذين يتنمر عليهم الطفل.الإشراف على وقتهم عبر الإنترنت ومراقبة المواقع التي يتصفحونها.طلب المساعدة من المختص (مثل: المعلم، أو المستشار النفسي) عند مواجهة صعوبة في تغيير السلوك.