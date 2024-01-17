"الصحة النفسية يحذر": احذر هذا الخطر للشائعات

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حذر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، من من خطورة انتشار الشائعات صحيًا على الفرد والمجتمع.





الإشاعات خطر على الصحة النفسية اضافة اعلان



برنامج خطر الشائعات على الفرد والمجتمع



تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الإشاعات خطر على الصحة النفسية حيث أنها تعزز من التوتر والقلق وارتباك عند نشر الأخبار المتعلقة بالأزمات.واضاف أن الإشاعات تحد من الوصول إلى المعلومة والقدرة على معرفة الأخبار الصحيحة.وفي وقت سابق نظمت فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفروعها بمناطق المملكة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال برنامج "خطر الشائعات على الفرد والمجتمع".ويأتي هذا المشروع ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتكثيف الجهود الدعوية والإرشادية، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.