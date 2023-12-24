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استشاري أسري: هذه الخطوة تضر بأنوثة المرأة وتُنهي فكرة القوامة للزوج

رعاية الأب لأبنائه
الرجل هو المنوط بالإنفاق على الأسرة
أ أ
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حذر ناصر الجميعة، الاستشاري الأسري من أن تحمل الأنثى الإنفاق على المنزل يضر بأنوثتها وينهي فكرة القوامة للزوج.
وتساءل في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "لماذا تتحمل الأنثى القيام بدور "ذكوري"؟، والذكر يقوم بدور "أنثوي"، مثل الاهتمام بالجماليات أكثر من اللازم؟.اضافة اعلان
وأشار إلى أن هذا يعطي المرأة نشوة عالية، لكن هذا الشعور لحظي ويضر على المدى البعيد بها كأنثى.

إنفاق الزوجة على المنزل تنهي القوامة للزوج

ورأى أن خطوة إنفاق الزوجة على المنزل تنهي فكرة القوامة للزوج، لأن الشخص الذي ينفق هو المعني بالقرار، لذلك ينص القانون على أنه "دائمًا الحقوق تنبع من المسؤولية"؛ فالأب له حق على أبنائه لأنه مسؤول عنهم.
من جهة أخرى، قال الجميعة إن بعض الرجال لديهم حساسية من دخول المطبخ أو المشاركة في التنظيف بالمنزل على الرغم من أنها أمور عادية.

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