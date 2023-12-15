الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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ارتخاء الرقبة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

ارتخاء الرقبة عند الأطفال
ارتخاء الرقبة عند الأطفال
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تلاحظ بعض الأمهات معاناة طفلها من ارتخاء الرقبة بعد ولادة الطفل، مما يثير القلق والتوتر خوفًا من وجود مشكلة صحية تضر الجنين، مما يستوجب استشارة فورية للطبيب المختص.اضافة اعلان
ونستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بارتخاء الرقبة عند الأطفال وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أسباب ارتخاء الرقبة عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب وراء ارتخاء الرقبة عند الأطفال حيث تتضح في:
1- الولادة المبكرة يمكن أن تؤدي الولادة المبكرة إلى ضعف عضلات الرقبة لدى الطفل، مما يتطلب الانتباه جيدًا والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.
2- الإصابة أثناء الولادة قد تتسبب الإصابة أثناء الولادة، مثل إصابة الحبل الشوكي، في ضعف عضلات الرقبة لدى الطفل والشعور الدائم بالتعب.
3- الأمراض العصبية عادًة ما تتسبب بعض الأمراض العصبية بما في ذلك الشلل الدماغي في الإصابة بضعف عضلات الرقبة لدى الطفل ومن ثم ارتخائها بشكل واضح.
4- المشاكل العضلية الهيكلية قد تعاني بعض النساء من بعض المشاكل العضلية الهيكلية مثل خلل في المفاصل أو الفقرات، وبالتالي يتسبب ذلك في ضعف عضلات الرقبة لدى الطفل.

أعراض ارتخاء الرقبة عند الأطفال

هناك بعض الأعراض التي يعاني منها الطفل عند الإصابة بارتخاء الرقبة من بينها:
- عدم قدرة الطفل على تثبيت رأسه بشكل صحيح.
- ميل رأس الطفل إلى الجانب أو الأمام أو الخلف.
- عدم قدرة الطفل على الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم.

علاج ارتخاء الرقبة عند الأطفال

يعتمد علاج ارتخاء الرقبة عند الأطفال على السبب الرئيس، ففي بعض الحالات لا يحتاج الطفل إلى علاج وينمو الطفل ويتطور بشكل طبيعي مع تقدم العمر، بينما في حالات أخرى قد يحتاج الطفل إلى العلاج الطبيعي أو تقويم العظام أو الجراحة.

نصائح للتعامل مع ارتخاء الرقبة عند الأطفال

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع ارتخاء الرقبة عند الأطفال من بينها:
- تجنب المواقف التي قد تزيد من ارتخاء الرقبة.
- دعم الطفل جيدًا لعدم شعوره بالحرج أو الإحباط.

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