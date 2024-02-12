الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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اختصاصي نفسي: هكذا يكون علاج القلق والتوتر لدى الطلاب

القلق والتوتر لدى الطلاب
بعض الطلاب يعاني من القلق
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قال الدكتور عبدالرحمن الهويل، اختصاصي العلاج النفسي، إن علاج القلق والتوتر لدى الطلاب بات سهلًا، داعيًا إلى المبادرة للحصول عليه.اضافة اعلان

القلق لدى الطلاب

وأضاف لبرنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": "دائمًا الطلاب يواجهون بعض المخاوف، وبخاصة في مسألة العروض التقديمية، والقلق والمواجهة، نستخدم معهم كأعضاء هيئة تدريس أو مراجعين في العيادة عدة فنيات، والحمد لله أرى أن التحسن إيجابي".
وتابع: "طريقة العلاج الآن أصبحت سهلة ولله الحمد، فقط الخطوة تبدأ بأن يبادر الشخص الذي يعاني ويبحث عن العلاج، فطرق العلاج جدًا بسيطة وسهلة، وبإذن الله يتخلص من أية مشكلة يراها في نفسه".

نصائح لأولياء الأمور حول قلق أبنائهم

وقدم الاختصاصي النفسي، نصائح إلى الآباء والأمهات، قائلاً: "في هذه الفترة أنصح الآباء والأمهات بأن يؤمنوا بقدرات وإمكانات أبنائهم، وأيضًا أن يشجعوهم، وكذلك أوصي الطلاب بأن يثقوا في قدراتهم وإمكاناتهم وأن يتفاءلوا بالخير".

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