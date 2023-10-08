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صحيفة تواصل الالكترونية

اختصاصية نفسية: هذا ما تفعله الروايات "البوليسية" بالأطفال والمراهقين

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نتائج متنافضة بشأن تأثير الروايات على المراهقين
أ أ
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حذرت المختصة في الطب النفسي، الدكتورة دلال العيسى، من أن الروايات "البوليسية" تؤثر سلبًا في الأطفال والمراهقين وقد تؤدي إلى إصابتهم بالقلق اضافة اعلان
وقالت لفضائية "الإخبارية"، إن أغلب الروايات للأسف تأثيرها سلبي على الأطفال والمراهقين، وبخاصة الشخصيات القابلة للتأثر فيما يتعلق بالترابط الأسري، والقلق، والاكتئاب.
وأضافت: "إذا قرأ شخص هذه الروايات قد يصاب بالقلق، ويظهر ذلك في صورة أعراض كأن يخاف التعرف على زملاء بالجامعة مثلاً، أو محاربة القرار، مثل المدرسين أو المدير، وهذا له علاقة بالصداقة، هل هي معززة لهذا الشيء أم لا".

 نتيجة متناقضة

ويتناقض هذا مع ما أثبته باحثون حول كيف أسهمت قراءة القصص البوليسية الغامضة في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى كثير من المرضى، إذ شهدوا تحسنًا في الحالة المزاجية والرفاهية النفسية بعد خضوعهم ومشاركتهم في دورات العلاج بالقراءة، 
إذ تبّن أن وضعهم الصحي أصبح أفضل بـ3 مرات من غيرهم، وفق ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني و جامعة "تورينو" الإيطالية وعدد من الباحثين.

خفقان القلب بدرجة أسرع

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الشخص عندما يقرأ رواية لروائيّ غامض أو تكون ذات أحداث شائقة وحافلة بالألغاز، فإن قلبه يميل إلى الخفقان بدرجة أسرع.
وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو شيئًا جيدًا لكثير من الناس، فإنه طريقة جيدة تستخدم للتخلص من الإجهاد العقلي والتخلص من التفكير المميت الذي يعانيه كثير من مرضى الاكتئاب، وفق الباحثين.

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