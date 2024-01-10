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اختصاصية: انتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب بالمملكة بنسبة 40%

مرضى الاكتئاب
اضطرابات الصحة النفسية تنتشر بين الشباب خصوصًا
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أعلنت مريم الشهري، الأخصائية النفسية الإكلينيكية، انتشار الاضطرابات النفسية بين الشباب من عمر 15 إلى 34 سنة بنسبة 40 في المئة.اضافة اعلان

جيل الاضطرابات النفسية

ووافقت الشهري في ردها على سؤال خلال مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية" على وصف الجيل الحالي بـ "جيل الاضطرابات النفسية"، استنادًا إلى الأرقام التي كشف عنها المسح الوطني للصحة النفسية 2023. 
وقالت إن هذه النسبة مرتفعة إلى حد كبير، موضحة أنه في المرحلة العمرية من 15 إلى 24 عامًا يوجد اثنان من بين خمسة أشخاص سبق أن تم تشخصيهم بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة من مراحل حياتهم.

اضطرابات الصحة النفسية

وتمثل اضطرابات الصحة النفسية إحدى مشاكل الصحة العامة الرئيسة على المستوى العالمي. 
ودفع ذلك منظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرة المسح العالمي للصحة النفسية، بالتعاون مع جامعة هارفارد. 
وبدأت المملكة في عام 2010 المسح الوطني السعودي للصحة النفسية كجزء من مبادرة المسح العالمي، والتي أجريت في أكثر من 33 دولة حتى الآن.

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