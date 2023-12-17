احذر.. "المقالب المخيفة" قد تؤدي بالطفل إلى فقدان النطق

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حذرت الدكتورة فاطمة كعكي، استشارية الطب النفسي، من الآثار السيئة لـ "المقالب المخيفة"، على الأطفال.

وقالت في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الطفل مثل "العجينة"، والوالدان في المنزل هما المسؤولان عن حمايته وتربيته وتعزيز ثقته في نفسه..

وأضافت، فإذا ما صار "مضحكة" في البيت، فمن باب أولى عندما يخرج من المنزل تصبح ثقته بنفسه ضعيفة، أمام الآخرين ولا يستطيع المحاورة أو التعلم سواءً في المدرسة أو الجامعة أو العمل، أو في معاملته مع زوجته أو معاملتها مع زوجها. اضافة اعلان





فقدان النطق



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ونبهت استشارية الطب النفسي إلى خطورة الأمر، إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى حد فقدان النطق عن الكلام، بسبب أن أهله دائمًا ما يخوفونه وتهديده بأن والده قد يضربه.وأشارت إلى أن هذه الأساليب المخيفة لم تعد مناسبة لأطفال هذا العصر ولا التعاطي معهم في ظل التطور الثقافي والتكنولوجي، مشددة على أن الطفل أولى بالرعاية من والديه.وأوضحت الدكتورة كعكي، أن القرآن نص على أن الطفل يتم رضاعته لمدة عامين من أجل أن يؤمنه من الخوف من الانفصال، لذا فمن باب أولى أن يجد بعد ذلك الاهتمام والأمان في البيت.