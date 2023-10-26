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إذا كنتِ أمًا جديدة.. 6 نصائح للعناية بالصحة الجسدية والنفسية

التغذية الصحية للأمهات الجدد
التغذية الصحية للأمهات الجدد
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المرأة الأم، مرحلة جديدة في حياة النساء، تشمل العناية بالمولود الجديد من أول لحظات حياته على هذه الأرض، وكأنما ترعى نبتة جديدة إلى أن تنمو وتثمر.اضافة اعلان
وعلى الرغم من معاناة النساء في الحمل والولادة والتربية، إلا أن تلك المعاناة تزول بمرور الأيام، حينما ترى الأم نتائج صنيعها في رعاية رضيعها، إلى أن أصبح رجلاً فزوجًا فأبًا.

نصائح مهمة لك بعد الولادة
الاستراحة والنوم

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد أمر ضروري للحامل، لذلك يجب عليك تخصيص وقت للراحة وتجنب التعب المفرط.

التغذية الصحية

إن التغذية الجيدة أمر بالغ الأهمية أثناء الحمل، حيث يجب على الحامل تناول وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والكالسيوم والفيتامينات والمعادن.
ومن الضروري أيضًا تجنب الأطعمة الغير صحية والمأكولات الغنية بالدهون المشبعة.

الرياضة والنشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال فترة الحمل تسهم في الحفاظ على اللياقة البدنية وتخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة، لكن يجب أن تكون الأنشطة مناسبة للحامل.

الرعاية الصحية

من الضروري زيارة الطبيب بانتظام واتباع تعليماته بدقة، يمكن للفحوصات الدورية والاستشارات الطبية أن تساعد في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للأم والجنين.

التفهم والدعم النفسي

الحمل قد يكون تجربة مجهدة على الصعيدين الجسدي والنفسي، ويجب على الحامل التحدث مع شريكها والبحث عن الدعم النفسي إذا كانت بحاجة إليه.

العناية بالبشرة والشعر

قد تتعرضين إلى ظهور تصبغات على البشرة وتساقط الشعر خلال فترة الحمل، لذلك عليك استخدام منتجات صحية للعناية بجمالك.
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