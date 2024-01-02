أهم 8 أهداف تحققها لنفسك وأبنائك في العام الجديد

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غالبًا ما تركز قرارات العام الجديد على فقدان الوزن وتغيير نمط الحياة الشخصي، لكن تحديد أهداف تربوية جيدة هو أمر يستحق الجهد أيضًا، وفقًا لأطباء الأطفال. اضافة اعلان

وقال طبيب الأطفال الدكتور ستيف لي: "هذا هو الوقت المناسب للرجوع خطوة إلى الوراء، والتقاط الأنفاس والنظر في الطريقة التي نعتني بها كعائلة بأنفسنا وببعضنا البعض"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".





الأهداف الفردية والعائلية خلال العام الجديد



الحصول على اللقاحات



خطة لمشاهدة التلفزيون والإنترنت



اقرأ مع أطفالك



اخرج واستكشف



مقعد سيارتك



طهي الطعام



أدوات الكوارث العائلية



اهتم بصحتك العقلية



وقدم لي، قائمة بالأهداف الفردية والعائلية المشتركة للعام الجديد، والتي تتألف من ثمانية أشياء حث على تحقيقها في عام 2024:اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية نفسك وأطفالك وأحبائك الآخرين من الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19.كما نصح بالاهتمام بعادات نظافة اليدين للمساعدة في منع انتشار الجراثيم.ما الذي يشاهده أطفالك عبر التلفزيون وعلى الإنترنت؟ ضع خطة لاستخدام الوسائط العائلية، وحاول منع تحول الألعاب إلى عادة غير صحية.اجعل وقت الشاشة وقتًا للترابط، من خلال مشاهدة عرض أو لعب لعبة فيديو معًا، مع إجراء نقاش جماعي.اجعل القراءة روتينًا للأطفال الأصغر سنًا قبل النوم. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، شارك كتابًا مفضلاً وتناوبوا في القراءة بصوت عالٍ أو الاستماع إلى الكتب الصوتية معًا.يمكن أن يكون قضاء الوقت في الهواء الطلق بمثابة تحسين كبير للمزاج ومساعدة العائلات على الحصول على النشاط البدني اللازم وفيتامين د. كما أنه يمنح عيون طفلك استراحة صحية من الشاشات ويساعده على النوم بشكل أفضل في الليل.ينمو الأطفال بسرعة، وقد يكونون أكبر حجمًا من مقاعد السيارة أكثر مما يدركه الآباء.أبقِ طفلك دون سن الثانية وحتى سن الرابعة يركب بطريقة مواجهة للخلف لأطول فترة ممكنة، بما يصل إلى حدود المقعد الخاص به.تعرف على ما إذا كانت هناك أي قوانين جديدة بشأن مقاعد السيارة قد تدخل حيز التنفيذ في سيارتك في العام الجديد.تستمتع العديد من العائلات بطهي الطعام معًا خلال العطلات. اختر أوقاتًا خاصة لطهي الطعام معًا وإشراك الأطفال، بدءًا من اختيار الوصفات وحتى شراء المكونات من المتجر. إذا كان طفلك صعب الإرضاء في تناول الطعام، فقد يدفعه ذلك إلى تجربة أطعمة جديدة وصحية.من المخيف أن نفكر في كيفية تأثير الكوارث على عائلتك، ولكن الظواهر الجوية أصبحت أكثر تواترًا بسبب تغير المناخ.الاستعداد هو إحدى الطرق لتكون أقل خوفًا. اسأل أطفالك عما يريدونه معهم في حالة وقوع كارثة وقم بتجميع الضروريات مثل الأطعمة غير القابلة للتلف والمصابيح الكهربائية والمياه المعبأة في زجاجات.متى كانت آخر مرة قمت فيها بالفحص؟ حصلت على الراحة المناسبة؟ يمكن أن يحدث الاكتئاب والقلق لكل من الأمهات والآباء أثناء الحمل وبعده، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على إنجاب الطفل.