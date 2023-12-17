"أمانهم في مكانهم".. نشر ثقافة استخدام كراسي الأطفال بالمركبات

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"أمانهم
في مكانهم"، عنوان لحملة توعية ميدانية نظمها المركز الوطني لسلامة النقل في
الفترة 14 - 16 ديسمبر، بالشراكة مع أحد المراكز التجارية في العاصمة الرياض.
توعية قائدي
المركبات بأهمية كرسي الأطفالوتهدف الحملة
إلى توعية قائدي المركبات بأهمية استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات، من خلال
جناح تفاعلي لهم ولأطفالهم للتعريف بأهمية كراسي الأطفال وطريقة استخدامها برفقة
دليل إرشادي لذلك.
أحجام مقاعد
الأطفال وأنواعها المناسبةوشهدت الحملة
الميدانية توافد عدد كبير من الزوار خلال ثلاثة أيام، تعرفوا على أحجام المقاعد
وأنواعها المناسبة حسب عمر الطفل، ووزنه وطوله، وطريقة تثبيتها بالمركبة.
تعزيز مستويات
السلامة في جميع أنماط النقليذكر أن المركز
الوطني لسلامة النقل هو مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل والخدمات
اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويسعى لتعزيز مستويات السلامة في جميع
أنماط النقل، الجوي، البري، السككي والبحري.
تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقلكما يسهم بشكل
فعال في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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