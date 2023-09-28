أفضل علاج للسعال ونزلات البرد لدى الأطفال.. ما الذي يجب تجنبه؟

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مع الانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يُصاب كثير من الناس - وبخاصة الأطفال - بالسعال ونزلات البرد وأمراض الأنفلونزا. اضافة اعلان

وتبحث الأمهات في ذلك الوقت عن دواء مناسب للعلاج، وهو ما قد يجعل بعضهن يصاب بالحيرة، والصعوبة في معرفة الدواء المناسبة للحالة.

وحذر الصيدلي عباس كناني، من صيدلية "كيميست كليك" على الإنترنت من إعطاء بعض الأدوية للطفل على الإطلاق إذا كان تحت سن معينة.

وكشف لصحيفة "ذا صن" عن الأدوية التي يمكن للوالدين استخدامها لعلاج الحالات الأكثر شيوعًا التي قد يصاب بها الأطفال خلال موسم البرد والأنفلونزا، وما هي الأدوية التي يجب تجنبها.





1. ارتفاع درجة الحرارة



2. نزلات البرد والسعال



3. وجع الأذن



إذا كان طفلك أو طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكنك عادة الاعتناء به في المنزل. وينبغي أن تنخفض درجة الحرارة على مدى ثلاثة أو أربعة أيام.لكن كناني حذر من أنه إذا كان لديك الأسبرين، فلا يجب أن تعطيه للأطفال دون سن 16 عامًا.ونصح في المقابل باستخدام الباراسيتامول، قائلاً: "أنصح بإضافة الإيبوبروفين إذا لم تنخفض درجة الحرارة باستخدام الباراسيتامول وحده".وأضاف: "يمكن أن يكون الباراسيتامول أو الإيبوبروفين المخصص للأطفال فعالاً في درجات الحرارة المرتفعة، ومع ذلك، يجب عليك مراجعة الصيدلي أو الطبيب أولاً".قال الصيدلي: لا ينبغي إعطاء الباراسيتامول بانتظام للأطفال دون عمر الشهرين. ما بالنسبة للإيبوبروفين، فيجب تجنبه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر أو إذا كان وزنهم أقل من 5 كجم.وأضاف: "لا تعطي الإيبوبروفين للأطفال المصابين بالربو إلا إذا أوصى به الطبيب"، ناصحًا دائمًا اتباع التعليمات الموجودة على العبوة.نظرًا لوجود المئات من فيروسات البرد المختلفة المنتشرة – فيما لا يزال الأطفال يبنون مناعتهم - فمن الطبيعي أن يصاب الطفل بثماني نزلات برد أو أكثر سنويًا.ويمكن علاجها بسهولة في المنزل، لكنها قد تكون مصدر إزعاج.وحذر كناني من أن العلاجات المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تكون مساعدة كبيرة، لكن لا ينبغي إعطاؤها للأطفال الصغار.وتابع: "لا ينبغي للأطفال دون سن السادسة تناول أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك مزيلات الاحتقان، إلا إذا نصح الطبيب العام أو الصيدلي بذلك".ويعد احتقان الأنف أحد أكثر الأعراض المزعجة لنزلات البرد. وإذا كان طفلك يعاني من انسداد في الأنف، يجب إعطاؤه قطرات ملحية.وأردف: "قطرات الأنف المالحة يمكن أن تساعد في تخفيف المخاط الجاف وتخفيف انسداد الأنف".ووفقُا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن أفضل ما يمكنك فعله لعلاج نزلة البرد لدى طفلك الصغير هو التأكد من حصوله على قسط من الراحة وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.ونصحت بأنه "لا ينبغي إعطاء مزيلات الاحتقان للأطفال دون سن السادسة، ويجب أن يتناولها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و12 عاما لمدة لا تزيد عن خمسة أيام".ويجب التأكد من عدم إعطاء الطفل أدوية السعال والبرد إذا كان يتناول أقراص الباراسيتامول والإيبوبروفين .وأوضحت الهيئة الصحية أن "أدوية السعال والبرد غالبًا ما تحتوي أيضًا على الباراسيتامول والإيبوبروفين، لذلك قد يكون من السهل تناول أكثر من الجرعة الموصى بها".وقال كناني: "إذا كان طفلك يعاني من آلام في الأذن، مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة، يمكنك إعطائه الباراسيتامول أو الإيبوبروفين بالجرعة الموصى بها".وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بوضع قطعة قماش دافئة أو باردة على أذنهم. لكنها حذرت من وضع أي أعواد قطنية أسفل أذن طفلك أو محاولة إزالة أي شمع أذن لديه. فضلاً عن عدم السماح بدخول الماء إلى أذنهم.