أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

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إذا أُصيب طفلك بالحمى، فمن الضروري أن تعلمي كيفية قياس درجة حرارته بالطرق الصحيحة، كما يجب عليك أن تعرفي الأماكن الأساسية لقياس درجة حرارة طفلك. اضافة اعلان

وبناءً على القراءة على ميزان الحرارة، يمكنك تحديد ما إذا كان طفلك بحاجة للذهاب إلى طبيب أطفال أم لا.

هناك أربعة أماكن أساسية لقياس درجة حرارة الأطفال، إليكِ الطريقة الصحيحة لكل منها





1-قياس الحرارة تحت الإبط



2-قياس الحرارة عن طريق الأذن



3-قياس الحرارة من فتحة الشرج



4-قياس الحرارة من الفم



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تسمى درجة حرارة الإبطين، وهي من أقل الطرق دقة في قياس درجة حرارة الجسم، فتحت الإبطين يُمكن أن تتراوح درجة الحرارة من 0.5 إلى 1.2 درجة مئوية أقل من درجة حرارة الجسم الفعلية، ومع ذلك فهي أسهل الطرق، وخصوصًا مع الأطفال كثيري الحركة أو كثيري البكاء.ولأخذ درجة حرارة طفلك تحت الإبط بدقة، ضعي الترمومتر في أعمق نقطة، وأغلقي ذراع طفلك عليه، ثم اتركيه من ثلاث إلى خمس دقائق.بعد إخراج الترمومتر يمكنك إضافة من 0.5 إلى 1.2 درجة مئوية على القراءة الناتجة، حتى تحصلي على درجة حرارة الجسم الفعلية.لا يمكن أخذ درجة الحرارة عن طريق الأذن إلا باستخدام ترمومتر معد خصيصًا لذلك، فلا يمكن استخدام الترمومتر الزئبقي أو الديجيتال، فهما غير مصممين لأخذ درجة الحرارة عن طريق الأذن.ضعي الترمومتر المخصص لذلك في فتحة الأذن برفق، حتى تصلي لطبلة الأذن، واتركيه حتى يدق الترمومتر جرسًا لنهاية القراءة.يجب تنظيف الأذن جيدًا قبل استخدام هذه الطريقة لقياس الحرارة، فالشمع المتراكم في الأذن يؤثر في دقة القياس، كما أن هذه الطريقة لا تصلح للأطفال الرضع؛ لأن القناة السمعية تكون صغيرة جدًا لإدخال الترمومتر.احملي طفلك أو اجعليه في وضع الاستلقاء على بطنه، ثم أدخلي رأس الترمومتر في فتحة الشرج مسافة 1.25 سنتيمتر بالنسبة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع، وثلاثة سنتيمترات للأطفال الأكبر سنًا.اتركي الترمومتر من ثلاث إلى خمس دقائق، حتى يتم قياس الحرارة بشكل دقيق ثم أخرجيه.قياس الحرارة من خلال فتحة الشرج من أفضل وأدق طرق القياس، ويمكن وضع الفازلين الطبي على رأس الترمومتر قبل إدخاله، حتى لا يشعر الطفل بالألم.هذه الطريقة أيضًا من أفضل طرق قياس درجة حرارة الجسم الفعلية، ولكنها لا تصلح للأطفال أقل من أربع سنوات، حتى تحصلي على نتيجة دقيقة.فكثير من الصغار، يقومون بعضّ الترمومتر، ما يتسبب في إتلافه وعدم دقة القياس، ضعي طرف الترمومتر تحت لسان طفلك، وأخبريه أن يغلق فمه ولا يعضّ الترمومتر لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثم أخرجيه واحصلي على القراءة السليمة.