أعراض وأسباب صعوبات التعلم وطرق العلاج.. كل ما تريد معرفته

أ أ



حدد مجلس الصحة الخليجي، أعراض وأسباب الإصابة بصعوبات التعلم، وطرق العلاج.





ما هي صعوبات التعلم؟ اضافة اعلان



أكثر أنواع صعوبات التعلم شيوعًا:



ما هي أعراض الإصابة بصعوبات التعلم؟



ما هي أسباب الإصابة بصعوبات التعلم؟



ما هي طرق التشخيص؟



ما هي طرق علاج صعوبات التعلم؟



ما هي طرق الوقاية من صعوبات التعلم؟



ما هي مضاعفات الإصابة بصعوبات التعلم؟



متى يجب عليك مراجعة الطبيب؟







تعرف عليها وعلى طرق التشخيص والعلاج بزيارة منصة ما هي أعراض وأسباب الإصابة بصعوبات التعلم؟تعرف عليها وعلى طرق التشخيص والعلاج بزيارة منصة #دليلك_الصحي 📚✍️ #مجلس_الصحة_الخليجي January 23, 2024

صعوبات التعلم هي مظلة من الاضطرابات تحدث لدى الأطفال بكثرة، حيث يواجه الطفل صعوبة في الفهم، أو الكلام، أو الكتابة بأي لغة كانت. وعلى أدائهم في عمليات الحسابية البسيطة، وعلى تنسيق واتزان الحركة.عسر القراءة (Dyslaxia): وهو نوع من اضطرابات صعوبات التعلم حيث يوجد صعوبة في الفهم أو القراءة.عسر الحساب (Dyscalculia): تتصف عندما يواجه الطفل صعوبة في القيام بأبسط العمليات الحسابية.عسر الكتابة (Dysgraphia): تتصف عندما يواجه الطفل صعوبة وعدم مقدرة على كتابة الأحرف وإمساك القلم بشكل صحيح.تعتمد أعراض صعوبات التعلم على حسب النوع التي يعاني منها الطفل لكن أكثر العلامات وضوحاً لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، ولا يشترط أن تكون هذه العلامات كلها موجودة:صعوبة أو عدم المقدرة على القراءة والكتابة.مواجهة صعوبة أو عدم المقدرة على أداء الحسابات البسيطة.ذاكرة ضعيفة أو عدم تذكر المعلومات.صعوبة في التركيز أو نقص في الانتباه.مشاكل وصعوبة في فهم واتباع التعليمات والاتجاهات.الفوضى وعدم التنظيم.ذكاء أقل من الطبيعي.صعوبة في معرفة الأوقات.التهور (الفعل دون التفكير بالعواقب)صعوبة في نطق الكلمات بشكل صحيح.أداء أكاديمي ضعيف.التحدث والتصرف كالأطفال، مثل: استعمال الكلمات البسيطة.يجب عليك مراعاة أن هذه الأعراض ليست كافية لتحديد ما إن كان يواجه أحد اضطرابات صعوبات التعلم، قد تختلف الأعراض على حسب النوع الذي يعاني منه المصاب.لا يوجد سبب واضح للإصابة بصعوبات التعلم، قد تحدث بسبب مشكلة أثرت على نمو دماغ الطفل قبل أو بعد الولادة. ومن أكثر العوامل المؤثرة:مرض الأم خلال فترة الحمل.انقطاع الأكسجين عن الطفل خلال فترة الولادة.وراثة.التعرض لإصابة جسدية.بعض الأمراض، مثل: متلازمة داون، طيف التوحد، الصرع.صدمة عاطفية.التعرض والاستنشاق لمواد سامة.يقوم الطبيب بأخذ التاريخ المرضي وإجراء الفحص السريري كما قد يقوم بطلب إجراءات إضافية حسب ما تقتضيه الحاجة، مثل اختبار معدل الذكاء IQ test.لا يوجد علاج نهائي لصعوبات التعلم لكن من الممكن التحكم وتحسين الحالة من خلال:تعليم ومساعدة الطفل بشكل مكثف.العلاج الدوائي بحسب الحالة.العلاج الوظيفي.لا يوجد وسيلة معروفة للوقاية من صعوبات التعلم، ولكن هناك بعض الأسباب التي يمكن تجنبها أثناء الحمل؛ كالإصابة ببعض الالتهابات والفيروسات التي تؤثر على نمو دماغ الطفل أو أخذ بعض الأدوية الممنوعة أو شرب الكحول أثناء الحمل، ولذا ينصح أن تتابع المرأة الحامل بشكل دوري عن الطبيب المعالج خلال فترة الحمل.عند الإصابة بصعوبات التعلم لدى الأطفال تزيد احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق.في بعض الأحيان، يواجه جميع الأطفال صعوبة في التعلم واستخدام المهارات الأكاديمية، لكن عندما تستمر هذه الأعراض أكثر من 6 أشهر دون تحسن وتطور في التعليم ينصح بمراجعة الطبيب للتشخيص.