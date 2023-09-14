أعراض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال وكيفية علاجها

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يتسم سلوك الأطفال الصغار عادة بكونهم مشاغبين ومندفعين من وقت لآخر، لكن بعض الأطفال لديهم سلوكيات صعبة للغاية، خارجة عن المألوف بالنسبة لأعمارهم، يمكن أن تنجم عن الضغوطات المؤقتة في حياة الطفل، أو قد تمثل اضطرابات أكثر ديمومة. اضافة اعلان

تشمل اضطرابات السلوك الأكثر شيوعًا، اضطراب التحديث المعارض (ODD)، واضطراب السلوك (CD)، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

وتشترك هذه الاضطرابات السلوكية الثلاثة في بعض الأعراض الشائعة، لذا قد يكون التشخيص صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، وفق موقع "بيترهيلث" الطبي.

قد يعاني الطفل أو المراهق من اضطرابين في نفس الوقت. ويمكن أن تشمل العوامل المتفاقمة الأخرى المشكلات العاطفية واضطرابات المزاج والصعوبات العائلية وتعاطي المخدرات.





اضطراب التحدي المعارض



اضطراب السلوك



نقص الانتباه وفرط الحركة



تشخيص الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال



علاج الاضطرابات السلوكية عند الأطفال



طرق الحصول على المساعدة



يُعتقد أن واحدًا من كل 10 أطفال تحت سن 12 عامًا يعاني من اضطراب التحدي المعارض (ODD)، حيث يفوق عدد الأولاد عدد الإناث بنسبة اثنين إلى واحد.وتتضمن بعض السلوكيات الطفل الذي يعاني من اضطراب التحدي المعارض ما يلي:-يغضب بسهولة.-نوبات الغضب المتكررة.-يتجادل بشكل متكرر مع الكبار، وخاصة الأكثر دراية في حياتهم، مثل الوالدين.-يرفض الانصياع للقواعد.-يحاول عمدًا إزعاج الآخرين.-يعاني من تدني احترام الذات.-يعاني من الإحباط.-يسعى إلى إلقاء اللوم على الآخرين عن أي مصائب أو أخطاء.غالبًا ما يتم الحكم على الأطفال الذين يعانون من اضطراب السلوك (CD) على أنهم "أطفال سيئون" بسبب سلوكهم المنحرف ورفضهم الانصياع لللقواعد.ويعتقد أن حوالي 5 في المائة من الأطفال في سن 10 سنوات يعانون من هذا الاضطراب، ويفوق عدد الأولاد عدد الإناث بنسبة 4 إلى واحد.يعاني حوالي ثلث الأطفال المصابين بالسلوك المضغوط أيضًا من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).وقد تشمل بعض أعراض الطفل المصاب بالسلوك المضغوط ما يلي:-الرفض المتكرر لطاعة الوالدين أو شخصيات السلطة الأخرى.-التغيب المتكرر عن المدرسة.-الميل إلى تعاطي المخدرات، في سن مبكرة جدًا.-عدم التعاطف مع الآخرين.-العدوانية تجاه الحيوانات والأشخاص الآخرين أو إظهار سلوكيات سادية بما فيها التنمر والإيذاء الجسدي أو الجنسي.-الحرص على بدء المعارك الجسدية.-استخدام الأسلحة في المعارك الجسدية.-الكذب المتكرر.-السلوك الإجرامي كالسرقة وتعمد إشعال الحرائق واقتحام المنازل والتخريب.-الميل للهروب من المنزل.- الميول الانتحارية - رغم أنها أكثر ندرة.يُعتقد أن حوالي 2 إلى 5 في المائة من الأطفال يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، ويفوق عدد الأولاد عدد الإناث بنسبة ثلاثة إلى واحد.يمكن أن تشمل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما يلي:-عدم الانتباه – صعوبة التركيز، ونسيان التعليمات، والانتقال من مهمة إلى أخرى دون إكمال أي شيء.-الاندفاع - التعرض للحوادث.-فرط النشاط – الأرق والتململ المستمر.-عوامل الخطر في الاضطرابات السلوكية لدى الأطفالأسباب الاضطرابات الثلاث غير معروفة ولكن بعض عوامل الخطر تشمل:-الجنس - الأولاد أكثر عرضة من الإناث للمعاناة من الاضطرابات السلوكية. ومن غير الواضح ما إذا كان السبب وراثيًا أم مرتبطًا بتجارب التنشئة الاجتماعية.-الحمل والولادة - قد تساهم حالات الحمل الصعبة والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة في بعض الحالات في سلوك الطفل المشكل في وقت لاحق من الحياة.-المزاج - الأطفال الذين يصعب التحكم بهم أو مزاجيون أو عدوانيون منذ سن مبكرة هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات سلوكية في وقت لاحق من الحياة.-الحياة الأسرية - تكون الاضطرابات السلوكية أكثر احتمالاً في الأسر المفككة. على سبيل المثال، يكون الطفل في خطر متزايد في الأسر التي يمثل فيها العنف المنزلي أو الفقر أو ضعف مهارات الأبوة والأمومة أو تعاطي المخدرات مشكلة.-صعوبات التعلم – غالبًا ما ترتبط مشاكل القراءة والكتابة بمشاكل سلوكية.-الإعاقات الذهنية - الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات سلوكية بمقدار الضعف.-نمو الدماغ : أظهرت الدراسات أن مناطق الدماغ التي تتحكم في الانتباه تبدو أقل نشاطًا لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.الاضطرابات السلوكية معقدة، وقد تتضمن العديد من العوامل المختلفة التي تعمل معًا. على سبيل المثال، قد يعاني الطفل الذي تظهر عليه أعراض السلوك المضطرب أيضًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق والاكتئاب والحياة المنزلية الصعبة.وتشمل طرق التشخيص ما يلي:-التشخيص من قبل خدمة متخصصة، والتي قد تشمل طبيب أطفال أو طبيب نفساني أو طبيب نفسي للأطفال.-مقابلات متعمقة مع أولياء الأمور والطفل والمعلمين.قوائم مراجعة السلوك أو الاستبيانات الموحدة.يتم التشخيص إذا كان الطفل يستوفي معايير اضطرابات السلوك التخريبي الواردة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي.من المهم استبعاد الضغوطات الحادة التي قد تعطل سلوك الطفل. على سبيل المثال، قد يكون أحد الوالدين المريض أو الضحية من قبل أطفال آخرين مسؤولاً عن التغيرات المفاجئة في سلوك الطفل، ويجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار في البداية.قد يكبر الأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية دون علاج ليصبحوا بالغين مختلين وظيفيًا. بشكل عام، كلما كان التدخل مبكرًا، كلما كانت النتيجة أفضل.وأظهرت دراسة كبيرة في الولايات المتحدة، أجريت لصالح المعهد الوطني للصحة العقلية ومكتب برامج التعليم المدرسي، أن إدارة الأدوية المصممة بعناية والعلاج السلوكي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أدى إلى تحسين جميع مقاييس السلوك في المدرسة والمنزل.وعادة ما يكون العلاج متعدد الأوجه ويعتمد على الاضطراب المحدد والعوامل المساهمة فيه، ولكنه قد يشمل ما يلي:-تعليم الوالدين – على سبيل المثال، كيفية التواصل مع أطفالهم وإدارتهم.-العلاج الأسري – تتم مساعدة الأسرة بأكملها على تحسين مهارات التواصل وحل المشكلات.-العلاج السلوكي المعرفي – لمساعدة الطفل على التحكم في أفكاره وسلوكه.-التدريب الاجتماعي – يتم تعليم الطفل مهارات اجتماعية مهمة، مثل كيفية إجراء محادثة أو اللعب بشكل تعاوني مع الآخرين.-إدارة الغضب – يتم تعليم الطفل كيفية التعرف على علامات إحباطه المتزايد وإعطائه مجموعة من مهارات التأقلم المصممة لنزع فتيل غضبه وسلوكه العدواني. ويتم أيضًا تدريس تقنيات الاسترخاء ومهارات إدارة التوتر.-دعم المشكلات المرتبطة – على سبيل المثال، سيستفيد الطفل الذي يعاني من صعوبة في التعلم من الدعم المهني.-التشجيع - يعاني العديد من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية من فشل متكرر في المدرسة وفي تفاعلاتهم مع الآخرين. إن تشجيع الطفل على التفوق في مواهبه الخاصة (مثل الرياضة) يمكن أن يساعد في بناء احترام الذات.-الأدوية – للمساعدة في السيطرة على السلوكيات الاندفاعية.- طبيب الأطفال-علم نفس الأطفال.-طبيب نفسي للأطفال.