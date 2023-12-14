الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أظهر حبك لطفلك في 10 خطوات

مذاكرة طفل
بادر بإظهار حبك لأبنائك
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يجد بعض الآباء صعوبة في إظهار مشاعر الحب لأبنائهم على الرغم من حبهم الشديد لهم، ربما لأنهم يجهلون الوسائل التي تساعدهم على ترجمتها إلى أفعال وتصرفات ملموسة لهم.اضافة اعلان
لذا ينصح الخبراء بمجموعة من الخطوات التي تظهر للأطفال كيف أنهم يحظون بمحبة آبائهم، والتي أجملها موقع (allprodad.com) في 10 طرق، على النحو التالي: 

1. حب دون قيد أو شرط

لا تدع طفلك يشعر أبدًا كما لو أن حبك له حدود. الحب غير المشروط هو أعظم هدية في الحياة.

2. قضاء بعض الوقت معه


الوقت يمر بسرعة كبيرة. لا تضيعه. يريد طفلك أن يحظى باهتمامك أكثر من أي شيء آخر. 
اجعل من أولوياتك قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت معه، واغتنم كل فرصة في الوقت الحالي، لتكون معه.

3. افعل الشيء الصحيح لا الشائع 


استمر في فعل الشيء الصحيح، المسؤول، وليس الشائع مع طفلك. الحب الذي تظهره له الآن سوف ينعكس عندما يكبر.

4. تعرف عليه


اكتشف ما الذي يجعل طفلك مميزًا. ما يثير عواطفه، ساعده على تطوير تلك السمات. الخوف الأكبر لأطفالنا هو خيبة أملنا. عليك أن تؤكد أن ذلك لا يمكن أن يحدث أبدًا.

5. لغة الحب

أخبر طفلك أنك فخور به، وأنك تحبه كل يوم. هذا يتيح له معرفة أنه مميز بالنسبة لك. قلها بصوت عالٍ، وقلها بفخر، وقلها كثيرًا.

6. أظهر له المودة


بعض الآباء يواجهون صعوبة حقيقية في عناق وتقبيل أبنائهم. طفلك يحتاج إلى حنانك. إذا لم تعانق طفلك، فمن المحتمل أنه سيحاول العثور على شخص يفعل معه ذلك بطريقة غير سوية.

7. احتفل به

احتفل دائمًا باللحظات الكبيرة في حياة ابنك مثل اليوم الأول من ذهابه إلى المدرسة أو التخرج. 

8. علمه ما تعرفه

طفلك يراقب كل خطوة تقوم بهاـ يتعلم منك بغض النظر عما تفعله. علمه كل ما تعرفه. كيفية إصلاح إطار مثقوب، ركوب الدراجة، قيادة السيارة، كيفية الذهاب في موعد، وما إلى ذلك من أمور. تأكد أيضًا من التحلي بالصبر.

9. ثق به

عليه أن يتعلم الوقوف على قدميه. بعد تعليمه، دعه يطير. ثق بطفلك، ودعه ينطلق في عالم.

10. الروحانيات 

أهم واجب علينا كأهل هو التأكد من أن أطفالنا يعرفون خالقهم. امنحهم الأساس بأنهم محبوبون من الله الذي خلقهم.


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