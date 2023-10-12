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صحيفة تواصل الالكترونية

أطعمة تُعرّض حياة طفلك للخطر.. 3 نصائح لا تتجاهليها

الاختناق للأطفال
بعض الأطعمة تشكل خطورة على الطفل
أ أ
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تنشغل الأمهات بمعرفة الأطعمة المفيدة لطفلها، لكن البعض منهن قد لا تعرف أن كل مفيد ليس بالضرورة أن يكون صالحًا للطفل الصغير، بل إن بعضها ربما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.اضافة اعلان
 أول ما يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بالأطعمة الخطرة، الأطعمة الصغيرة وسهلة البلع، مثل الفشار والمكسرات والحلويات المسلوقة. لكن حتى الأطعمة الناعمة قد تهدد الطفل بالاختناق.
وحذرت المسعفة السابقة، نيكي جوركوتز، من أن الأطعمة "الزلقة" قد تتسبب قي اختناق الطفل.
وخصت بالتحذير شرائح الأفوكادو، "بسبب قوامها، من الأسهل أن يخرج الطعام الزلق بسرعة من يد طفلك، أو باتجاه الجزء الخلفي من فمه"، كما قالت في تحذير لها عبر صفحة الأطفال والإسعافات الأولية "تيني هيرتس إديوكيشن".

الأطعمة الزلقة

الأطعمة التي تندرج ضمن هذه الفئة تشمل:
افوكادو
موز
شمام
العنب الكامل والكرز والتوت
قطع كاملة من الفاكهة المعلبة
طماطم
الخوخ
نقانق
لكن ذلك لايعني أنك بحاجة للتخلي عن إعطاء هذه الأطعمة لطفلك تمامًا، إذ يمكنك جعلها أقل انزلاقًا - وأكثر أمانًا ليستمتع بها.
ونصحت بثلاث طرق للقيام بذلك، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن"، وهي:

1. تسهيل إمساك الطفل بقطعة الطعام


نصحت المسعفة السابقة بتسهيل إمساك طفلك بقطعة الطعام دون أن تنزلق من يده، عن طريق لف الطعام - مثل الأفوكادو - إلى فتات الخبز الناعم، أو قطع جوز الهند لمنحه قبضة أكبر.

2. اتركي الجلد


بالنسبة للأطعمة مثل الأفوكادو، اقترحت نيكي قطع قطعة منه للطفل مع ترك جزء من الجلد حتى يتمكن من الاحتفاظ به.

3. قطعيها بشكل مجعد


أضافت نيكي أن الطريقة الثالثة لمنح الأطعمة الزلقة بعض السيطرة هي تجعيدها وتقطيعها.
سيجعل الملمس مرة أخرى قطعة الفاكهة أو الخضار أسهل في الإمساك بها دون أن تنزلق إلى فم طفلك الصغير.

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