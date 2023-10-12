أطعمة تُعرّض حياة طفلك للخطر.. 3 نصائح لا تتجاهليها

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تنشغل الأمهات بمعرفة الأطعمة المفيدة لطفلها، لكن البعض منهن قد لا تعرف أن كل مفيد ليس بالضرورة أن يكون صالحًا للطفل الصغير، بل إن بعضها ربما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته. اضافة اعلان

أول ما يتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بالأطعمة الخطرة، الأطعمة الصغيرة وسهلة البلع، مثل الفشار والمكسرات والحلويات المسلوقة. لكن حتى الأطعمة الناعمة قد تهدد الطفل بالاختناق.

وحذرت المسعفة السابقة، نيكي جوركوتز، من أن الأطعمة "الزلقة" قد تتسبب قي اختناق الطفل.

وخصت بالتحذير شرائح الأفوكادو، "بسبب قوامها، من الأسهل أن يخرج الطعام الزلق بسرعة من يد طفلك، أو باتجاه الجزء الخلفي من فمه"، كما قالت في تحذير لها عبر صفحة الأطفال والإسعافات الأولية "تيني هيرتس إديوكيشن".





الأطعمة الزلقة



1. تسهيل إمساك الطفل بقطعة الطعام



2. اتركي الجلد



3. قطعيها بشكل مجعد



الأطعمة التي تندرج ضمن هذه الفئة تشمل:افوكادوموزشمامالعنب الكامل والكرز والتوتقطع كاملة من الفاكهة المعلبةطماطمالخوخنقانقلكن ذلك لايعني أنك بحاجة للتخلي عن إعطاء هذه الأطعمة لطفلك تمامًا، إذ يمكنك جعلها أقل انزلاقًا - وأكثر أمانًا ليستمتع بها.ونصحت بثلاث طرق للقيام بذلك، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن"، وهي:نصحت المسعفة السابقة بتسهيل إمساك طفلك بقطعة الطعام دون أن تنزلق من يده، عن طريق لف الطعام - مثل الأفوكادو - إلى فتات الخبز الناعم، أو قطع جوز الهند لمنحه قبضة أكبر.بالنسبة للأطعمة مثل الأفوكادو، اقترحت نيكي قطع قطعة منه للطفل مع ترك جزء من الجلد حتى يتمكن من الاحتفاظ به.أضافت نيكي أن الطريقة الثالثة لمنح الأطعمة الزلقة بعض السيطرة هي تجعيدها وتقطيعها.سيجعل الملمس مرة أخرى قطعة الفاكهة أو الخضار أسهل في الإمساك بها دون أن تنزلق إلى فم طفلك الصغير.