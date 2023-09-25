الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أضرار بالجملة .. تعرف على سلبيات علاقة طفلك بالشاشة

الاطفال والشاشة
علاقة الأطفال بالشاشة
أ أ
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وجد باحثون يابانيون أن الأطفال الذين جلسوا أمام التلفزيون كانوا أكثر عرضة لضعف الكلام وصعوبة التحرك في سن الثانية والثالثة.اضافة اعلان
وأظهرت دراسة حديثة أن مشاهدة الشاشات في عمر عام واحد يمكن أن تلحق الضرر بنمو الطفل.


تأثير وقت الشاشة على المشي

وتتبع الفريق 57980 طفلا لمعرفة كيف يؤثر وقت الشاشة على قدرتهم على المشي والتحدث وحل المشكلات، بالإضافة إلى مهاراتهم الاجتماعية.
وقالت الدكتورة ميدوري ياماموتو، من جامعة تشيبا: "إن زيادة الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة التلفزيون منذ سن عام واحد يؤثر سلبا على النمو اللاحق.


الدعم الاجتماعي للآباء

وللحد من العواقب السلبية للاستخدام المفرط لوسائل الإعلام، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية أن يوصوا بالدعم الاجتماعي للآباء والأمهات الذين يميلون إلى الاعتماد على وسائل الإعلام".
ويقترح المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية أن يكون لدى الأطفال أيام خالية من التلفاز وأن يكون لديهم حد أقصاه ساعتان للوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.


المحتوى المناسب لعمر الطفل

ويضيف أن مقدارا محدودًا من وقت الشاشة المناسب للأطفال يمكن أن يكون تعليميًا، ولكن من المهم التأكد من أن المحتوى مناسب لعمر طفلك.
وأظهرت الدراسات السابقة أن قضاء أربع ساعات أو أكثر يوميا أمام الشاشات يمكن أن يزيد من خطر تأخر النمو.
وبحثت أحدث دراسة، على وجه التحديد في كيفية تأثير وقت الشاشة في عمر عام واحد على المخاطر في السنوات اللاحقة.


4 ساعات يوميا

وتم سؤال الآباء عن عدد الساعات التي يقضيها أطفالهم في مشاهدة التلفزيون، والتي تتراوح من لا شيء إلى أربع ساعات أو أكثر في اليوم.
وأولئك الذين أمضوا وقتا أطول أمام الشاشات كانت لديهم مهارات تواصل أسوأ بكثير في سن الثانية، وكانت مهاراتهم الحركية الإجمالية والحركية الدقيقة والمهارات الاجتماعية الشخصية أسوأ في سن الثالثة.


انخفاض النشاط في الدماغ

وقالت الدكتورة ياماموتو إن ضعف التواصل قد يكون بسبب انخفاض النشاط في أجزاء من الدماغ المرتبطة بالتفكير والعواطف والشخصية والحكم والتحكم في النفس.
وحول التغييرات التي طرأت على قدرتهم على المشي، أوضحت: "قد يعزى ذلك إلى ضياع فرص تعلم المهارات الحركية والشخصية من خلال النظر إلى الشاشات في أثناء الجلوس".


براءة مشاهدة التليفزيون

وحذر خبراء مستقلون من أن الدراسة أظهرت وجود علاقة بين الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة واضطرابات النمو، وليس أن مشاهدة التلفزيون تسبب هذه الاضطرابات.

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